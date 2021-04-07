Pirelli’den 500 TL’ye varan indirim fırsatı

CARMEDYA.COM – Pirelli, kış lastiklerinin yerini yaz ve dört mevsim lastiklere bıraktığı şu günlerde avantajlı nisan kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında; 5 Nisan – 5 Haziran tarihleri arasında kampanyaya dahil olan Pirelli yetkili satıcıları ve alt satış noktalarından oto, SUV(4×4), hafif ticari araç için 4 adet 17 jant ve üzeri yaz veya 4 mevsim lastik satın alan müşterilere 17” jant lastikler için 300,00 TL (KDV dahil) ve 18” jant ve üzeri lastikler içinse 500,00 TL (KDV dahil) değerinde anında indirim sunuluyor.

Kampanyaya dahil ürünlerden satın alan müşterilerin lastik alımlarında yetkili satıcılar tarafından kampanya kayıt zarfı teslim ediliyor. Kampanya kaydını Pirelli.com.tr kampanyalar sekmesi üzerinden, kayıt zarfında yer alan yönergelere uygun olarak gerçekleştiren müşteriler satın aldıkları lastik ölçüsüne göre fatura tutarlarına yansıtılacak olan indirimden anında faydalanabiliyor.



Pirelli ayrıca, Axess’e özel vade farksız 6 taksit imkanı da sunacak.

Pirelli’nin ücretsiz ‘Tyrelife Lastik Garantisi’ devam ediyor

Pirelli’nin 2008 yılından beri tüketici faydası olarak sunulan Tyrelife Lastik Garantisi kapsamında Pirelli müşterileri lastiklerini hiçbir ek ücret ödemeden delinme, çarpma veya yanma gibi dış etkenlerin sebep olduğu kasıtlı olmayan hasarlar durumunda 6 ay boyunca koruma altına alabiliyor. Kampanyadan, Pirelli Yetkili Satıcılarından tek seferde en az 4 adet Pirelli marka 17’’ jant ve üzeri Oto, SUV (4×4) veya Hafif Ticari (en fazla 3.500kg) araç lastiği alan müşteriler ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Tyrelife Lastik Garantisi için müşterilerin kaydını 15 gün içerisinde pirelli.com.tr’de yer alan Tyrelife sayfasını ziyaret ederek gerçekleştirmesi yeterli oluyor.

Pirelli’nin tüm kampanyaları ile ilgili daha fazla bilgi www.pirelli.com.tr web sitesinde yer alıyor.