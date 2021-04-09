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Mercedes-Benz’den nisan kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0,95 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Nisan ayında 335.000 TL, 12 ay, %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel, 475.000 TL’ye, 36 ay, %1,65 faiz oranı fırsatı sunuyor. Yeni Mercedes-Benz GLA için ise bu aya özel, 285.000 TL, 36 ay, %1,65 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,65 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Nisan ayına özel 48 aya kadar %1,79 faiz fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Nisan ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor.

Vito sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter Minibüs’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 15 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

Sprinter Panelvan’a sahip olmak isteyen müşteriler ise, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 90.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %1,29 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için www.mbfh.com.tr/hafif-ticari-araclar sayfası ziyaret edilebiliyor veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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