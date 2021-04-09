Mercedes-Benz’den nisan kampanyası

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0,95 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Nisan ayında 335.000 TL, 12 ay, %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel, 475.000 TL’ye, 36 ay, %1,65 faiz oranı fırsatı sunuyor. Yeni Mercedes-Benz GLA için ise bu aya özel, 285.000 TL, 36 ay, %1,65 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,65 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Nisan ayına özel 48 aya kadar %1,79 faiz fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Nisan ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor.

Vito sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter Minibüs’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 15 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

Sprinter Panelvan’a sahip olmak isteyen müşteriler ise, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 90.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %1,29 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için www.mbfh.com.tr/hafif-ticari-araclar sayfası ziyaret edilebiliyor veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabiliyor.