DS Automobiles’den Formula E için yeni nesil yarış otomobili

CARMEDYA.COM – Formula E için ürettiği ilk iki nesil yarış otomobiliyle yıldızı parlayan DS Automobiles, yeni bir yarış otomobili geliştireceğini duyurdu.

DS Automobiles, Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa ve DS TECHEETAH takımı sayesinde, geçtiğimiz iki sezondaki Pilot ve Takım kategorilerinde tüm birincilikleri göğüsleyerek “Gen2″nin lansmanından bu yana rekor sayıda yarış ve pole pozisyonu kazandı. Marka, E-Prix şampiyonası başladığından bu yana her sezonda en az bir yarış kazanan tek otomobil üreticisi olma ünvanına sahip.

Lansmanı 2022/2023 sezonunda yapılacak üçüncü nesil yarış otomobili Gen3 ise bir önceki modele göre daha hafif bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca, gücü sıralama turunda 350 kW’a ve yarışlarda 300 kW’a kadar yüzde 40 oranında artıracak önemli geliştirmeler sayesinde otomobil çok daha güçlü hale gelecek. Gen2’de 250 kW’a kadar ulaşabilen fren enerjisi geri kazanım sistemi, yeni nesilde her iki aksta yapılacak değişikliklerin ardından maksimum 600 kW’a kadar yükselecek. Benimsediği felsefe sayesinde Formula E, her üreticinin kendi güç ünitesini ve ilgili yazılımları bizzat geliştirmesine olanak sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DS Performance Birimi Direktörü Xavier Mestelan Pinon şunları söyledi; ”DS Automobiles çatısı altında, Formula E’deki geliştirmeler ve elektrifikasyon arasında çok güçlü bir bağ bulunuyor. Formula E’de yarışacak birinci nesil otomobilimizi geliştirirken büyük bir deneyim kazandık. Gen2 modeli lansmanından bu yana tüm unvanları alarak yolun sonunda başarıya ulaştık. Tasarlamakta olduğumuz yeni model sayesinde ise Formula E, performans açısından basamak atlayacak ve süper hızlı yeniden şarj gibi teknolojilere tanık olacak.”

DS Automobiles CEO’su Béatrice Foucher ise; “Elektrifikasyon DS Automobiles’in küresel stratejisinin tam merkezinde yer alıyor. Formula E şampiyonasına katılan ilk premium otomobil üreticisiyiz. Markamız, hem geliştirme hem de marka bilinirliği açısından DS Performance’ın çalışmalarından ve başarılarından çok faydalandı. Farklı enerji kaynakları ile çalışan otomobiller üreten DS Automobiles günümüzde Avrupa’daki en düşük emisyon ortalamasını sunabiliyorsa bunda Formula E’de edindiği uzmanlığın payı çok büyük. Yarışlara katılma taahhüdümüzü 2026’ya kadar uzatmak da yeni fırsatlara kapı aralayarak projelerimizi geliştirmeye devam etmemize yardımcı olacak!” dedi.

Formula E CEO’su Jamie Reigle ise DS Automobiles’in kararıyla ilgili şu yorumda bulundu; “Henüz takımlar yarış otomobillerinin güç aktarma organlarını geliştirmeye yeni başlamışken Formula E turnuvasına katılan ilk üreticilerden biri olan DS Automobiles’in o günden bu yana lansmanını yaptığı geniş çaplı elektrikli otomobil ürün gamını görmek oldukça ilham verici. Formula E’de arka arkaya iki kez şampiyon olan bir takımın, 9. sezonun pistinde de yerini garantilemesine çok memnunum. Bu başarılar, Formula E’nin yeni teknolojilerin gücünü ispatlama alanı ve dünyanın lider otomobil üreticilerine yönelik bir pazarlama platformu olma iddiasını da pekiştiriyor. ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nda DS Automobiles ile birlikte yeni rekorlar kırmayı dört gözle bekliyoruz.”

DS Automobiles ve ortağı TECHEETAH ekibinin, Formula E’nin Suudi Arabistan’ın Diriyah şehrinde 26-27 Şubat’ta düzenlenecek 7. sezonunun ilk etabına hazırlandığını da hatırlatalım. Sezon, Formula E’nin tarihinde ilk defa gece yarışlarına da ev sahipliği yapacak. DS E-TENSE FE20’lerin direksiyonuna tahtından indirilemeyen şampiyon António Félix da Costa ile Formula E’deki çifte şampiyon unvanını elinde bulunduran tek pilot olan Jean-Éric Vergne oturacak.