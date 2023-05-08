Rolls-Royce Dawn veda ediyor!

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce Motor Cars, üstü açık Dawn modelinin üretimini sonlandırdığını duyurdu.

Dawn üretiminin üç yılında, markanın en çok satan üstü açık otomobili oldu.



Phantom VII’nin başarısı ve onun çekirdekleri olan Phantom Coupe ve Phantom Drophead Coupe’nin başarısının ardından, Rolls-Royce markasına giderek genç, evrensel olarak kendine güvenen ve sosyal bir müşteri kitlesi çekildi.

Yeni model Rolls-Royce’un Goodwood döneminin ilk dönüştürücü modelleri gibi, süper lüks otomobillerin cazibesini ve romantizmini yakalaması, ancak bunu çağdaş zevk, yaşam tarzlarıyla tamamen uyumlu bir şekilde yapması gereken bir motor aracı gerektiriyordu. Bu nedenle, tasarımcılar sadece Phantom Drophead Coupe’nin kardeş aracını değil, tamamen yeni bir süper lüks üstü açık otomobil yaratmak için zorlandı.



Federico Fellini tarafından yönetilen ünlü bir film olan La Dolce Vita konseptiyle öne çıkan modelde 1950’ler ve 1960’ların modasından ilham alınmıştı. Modelde cabrio bir hardtop kısa süreliğine düşünüldü, ancak tavanda kanvas üzerindeki yağmur damlalarını dinlemenin romantizmini korumak için kumaş, kaşmir ve yüksek izolasyon akustik izolasyonu gibi benzeri olmayan bir karışım tercih edildi. Böylece tavanı kapalıyken Dawn, ses atmosferi performansı açısından Rolls-Royce Wraith ile eşit hale geldi.



Rolls-Royce, 2017’de model ailesine bir Black Badge varyantı ekledi. Öncesinde Ghost ve Wraith gibi, Dawn’ın da karakteri bir dizi mühendislik ve tasarım işleminden geçti. Siyah rengiyle öne çıkan Black Badge Dawn hayranlarının kalbinde özel bir yer edindi.

Bir dönem adından çok söz ettirse de; Rolls-Royce Motor Mars, marka dönüşümü çerçevesinde Dawn’a veda etme kararı aldı.