Ferrari SF90 Spider tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit Elektrikli Araç modeli SF90 Spider tanıtıldı.

SF90 Spider, Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) ve aynı zamanda dört tekerlekten çekişli ilk spor otomobil modeli olan SF90 Stradale ile aynı performans özelliklerine sahip olmakla birlikte Ferrari imzalı açılır tavan mimarisiyle keyifli ve çok yönlü bir sürüş sunuyor.

SF90 Spider, Ferrari’nin RHT (Açılır Hard Top) mimarisinin en yeni versiyonu olarak da öne çıkıyor. Kompakt ve kullanışlı RHT tavanı, kapatıldığında optimum ses yalıtımını garanti ediyor ve diğer Ferrari modellerinde olduğu gibi yüksek hızlarda tüm dış etkenlerden etkili koruma ve konfor sağlıyor. Otomobilin sade ve hafif yapısıyla dikkat çeken tavanı, yalnızca 14 saniyede açılıp kapanabiliyor ve hareket halindeyken de devreye girebiliyor. İlk olarak 2011 yılında 458 Spider modelinde kullanılan ve aradan geçen yıllarda sürekli olarak geliştirilen RHT tavan sistemi, geleneksel bir sistemine göre 40 kg daha hafif olmasıyla da farkını ortaya koyuyor. SF90 Spider’ın ayarlanabilir elektrikli arka camı, otomobilin üzeri açık olduğunda, yüksek hızlarda bile mükemmel yolcu konforunu garanti ediyor.

SF90 Stradale’de olduğu gibi SF90 Spider da Ferrari’nin sahip olduğu tüm bilgi birikimi ve deneyimi yansıtıyor. SF90 Spider’da otomobilin pist yeteneklerini uçlara çıkarmak isteyenlere yönelik ek bir opsiyonel paket de sunuluyor. Böylelikle SF90 Spider, “Assetto Fiorano” donanım paketi ile standart bir otomobilden ayrışıyor. Özel donanım paketi, GT yarışlarından aktarılan Multimatic amortisörler de kapsamlı bir modifikasyonu beraberinde getiriyor. Asetto Fiorano’da yer alan diğer özellikler arasında kullanılan karbon ve titanyum gibi ekstra hafif malzemeler, SF90 Spider’in ağırlığını 21 kg düşürerek ağırlık tasarrufu sağlıyor. Yine Assetto Fiorano çerçevesinde Michelin Pilot Sport Cup2 pist lastikleri de donanım kapsamında yer alıyor. Assetto Fiorano donanmı ile otomobilin yarış kabiliyetlerini daha da vurgulayan iki renk tonlu boya opsiyonu da sunuluyor.

Ferari tarihindeki en güçlü V8 motor, kusursuz sürüş dinamikleri

Ferrari SF90 Spider, Ferrari’nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK’un (Motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP’lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç ürerek Ferari tarihindeki en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor.

İçten yanmalı motor ve elektrik motorları arasındaki sinerji, otomobilin maksimum 1000 beygir üretmesine ve sadece Ferrari yol otomobillerinin değil, aynı zamanda kategorisinin en üst seviyesine yerleşmesini sağlıyor. RAC-e, tork dağılımını yöneterek üst limitlerdeki sürüş dinamiklerini daha kontrollü hale getiriyor. Direksiyon başında benzersiz bir sürüş deneyimi için, Manettino üzerindeki 4 farklı sürüş modundan (e-drive, hybrid, performance, qualify) biri seçilebiliyor. AWD özelliğine sahip olan SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamlıyor.

Etkileyici tasarım ve iç mekan

SF90 Spider’ın dış formu tasarlanırken; SF90 Stradale’nin geliştirilmesini etkileyen aynı ilkeden esinlenildi. Hem otomobilin yarış kabiliyetleri hem de seri üretim süper konseptini ifade eden fütüristik, yenilikçi bir tasarım anlayışıyla geliştirildi. SF90 Spider’ın tavanı açıldığında SF90 Stradale ile benzer ayırt edici tasarımı daha da belirginleşiyor. Otomobilin RHT tavanı, B sütunlarıyla sorunsuzca entegre olabilmesi için şekillendirildi ve böylece orijinal tasarım teması da korundu. Tüm Ferrari “spider” modellerine özgü yolcu koltuk başlıklarının arka kısmında yer alan destekler SF90 Spider ile uyumlu bir şekilde bütünleştirildi. Otomobilin tavanı 20 mm alçaltıldı ve A sütunları daha ince bir formda şekillendi. Eş zamanlı olarak da ön cam daha eğimli bir hale getirildi.

SF90 Stradale’nin ön yüzünde de agresif karakterini vurgulayan çok belirgin bir profil tasarlandı. Otomobilin ön farları ortaya hava girişlerine kadar uzanan C formuna sahip yenilikçi görünüm kazandı. Ferrari için bir başka ilk olarak SF90 Stradale’da aktif huzme kontrolü sayesinde her koşulda etkin bir aydınlatma sağlayan matrix LED far teknolojisi kullanıldı. Arkada ise egzoz çıkışları yüksekte konumlandırıldı. Heybetli difüzör ise egzoz seviyesine iyice yukarıya kadar yükseltildi. Güç aktarma organları eskiden olduğundan daha da alçakta konumlandırıldığından tasarımcılar otomobilin arka kısmını alçaltma fırsatı da buldu. Daha önceki “berlinetta” tasarım felsefelerinden farklı olarak, SF90 Spider’da Ferrari’nin ikonik yuvarlak formlu stop lambaları da radikal bir değişime uğradı. Yine yuvarlak ancak daha yatay bir forma sahip olan stop lambaları aynı zamanda otomobilin arka kısmının yüksekliğini vurgular hale geldi.

SF90 Spider’ın iç mekanında, ağırlıklı olarak dijital tasarlanan göstergeler ve ekranlara yer verildi. Bu gösterge ve ekranla, otomobilin çalışmadığı zamanlarda tamamen karararak kabine oldukça minimalist bir görünüm vermesi sağlandı. Direksiyon simidine konumlandırılmış Engine Start (motor çalıştırma) düğmesine basıldığında kabin aydınlanırken, tüm dijital parçalar da aşamalı olarak çalışmaya başlıyor. Merkezi gösterge paneli, verileri görmeyi kolaylaştırmak ve kabini saran etkiyi vurgulamak için kavisli olan tek bir 16″ HD ekrandan oluşuyor. 16 inçlik, kavisli HD ekranıyla otomotiv dünyasında bir ilk olan bu panel, istenirse direksiyon üzerinden dokunmatik ekran kullanılarak kişiselleştirilebiliyor. Ekranda görünen büyük dairesel devir sayacı ve etrafındaki batarya şarj göstergesi ise ilk bakışta dikkat çekiyor. Ekranın büyük boyutu, tüm kontrolün direksiyondan sağlanması kolaylaştırıyor ve ekranın kişiselleştirmesindeki yüksek esneklik seviyesini gösteriyor. Göz hizasındaki gösterge sayesinde temel bilgiler, ön camın bir bölümüne yansıtılabiliyor. Pistlerden ilham alınan “gözler yolda-eller direksiyonda” felsefesi SF90 Spider’da da iç mekân tasarımı ve konsol mimarisini şekillendirmede önemli bir rol üstleniyor. Bir diğer önemli inovasyon ise direksiyonda gerçekleştiriliyor. Direksiyonun üzerinde bulunan dokunmatik yüzey sayesinde sürücü ellerini direksiyondan ayırmadan araç özelliklerine erişebiliyor.

SF90 Spider’ın direksiyonu, yarış dünyasından getirilen bu transferi tamamlıyor ve sürücünün ellerini direksiyondan kaldırmadan otomobilin neredeyse her özelliğini kontrol etmesine imkan veriyor. Direksiyonda geleneksel kontroller arasında artık ikonik hale gelmiş markanın tüm otomobillerinin bir parçası olan Manettino, far kontrolü, cam silecekleri ve yön sinyalleri yer alıyor. Direksiyonun sağ çubuğundaki pad, sürücünün merkezi gösterge panelinde gezinmesini sağlarken; sesli kontrol ve seyir kontrol özellikleri gibi yeni dokunmatik kontroller de bulunuyor. Merkezin sol alt kısmında ise sürücünün güç ünitesi modunu seçtiği dört düğme yer alıyor. Önceki modellerde yer alan F1 bölmesi orta konsoldan kaldırılarak, modern bir yaklaşımla Ferrari’nin vites kolu bölmesine konumlandırılıyor. Yeni bölmede vites kolu alanı, otomatik şanzımana uygun olarak dijital şekilde yer alıyor. Orta konsolun alt kısmında ise kaputun üzerindeki Ferrari ambleminin replikası olan yeni kontak anahtarının konacağı bölme bulunuyor. SF90 Spider, tamamen anahtarsız modda çalışıyor.

Dünya genelinde geçerli 7 yıllık bakım ve premium servis hizmeti

Ferrari’nin kalite standartları ve müşteri hizmetlerine giderek daha fazla odaklanması, SF90 Spider ile sunulan genişletilmiş yedi yıllık bakım programıyla destekleniyor. Bütün ürün gamı için geçerli olan özel program, Ferrari markalı bir otomobilin, ilk yedi yılındaki tüm periyodik bakımlarını kapsıyor. Program aynı zamanda müşterilerin otomobillerini yıllar boyunca en iyi performans ve güvenlik seviyesinde tutulması için ayrıcalıklı bir hizmet olarak da dikkat çekiyor. İkinci el Ferrari sahipleri için de geçerliliği olan bu çok özel hizmet, yıllar geçse bile sorunsuz kullanım için sıra dışı bir deneyime destek veriyor.

SF90 Spider – Teknik Özellikler

İçten Yanmalı Motor

Tip V8 – 90° – turbo – kuru karterli

Toplam hacim 3990 cc

Silindir çapı ve strok 88 mm x 82 mm

Maks. güç çıkışı* 7500 dev/dk’da 780 bg

Maks. tork 6000 dev/dk’da 800 Nm

Maks. motor hızı 8000 dev/dk

Sıkıştırma oranı 9.4:1

Elektrikli Motorlar

eDrive maks. güç çıkışı 1 62 kW

eDrive maks. sürüş mesafesi 25 km

Batarya kapasitesi 7,9 kWh

Boyutlar ve Ağırlık

Uzunluk: 4704 mm

Genişlik: 1973 mm

Yükseklik: 1191 mm

Dingil mesafesi: 2649 mm

Ön iz genişliği: 1679 mm

Arka iz genişliği: 1652 mm

Boş ağırlık: 1670 kg

Boş ağırlık/güç: 1,67 kg/bg

Ağırlık dağılımı: %45 ön/%55 arka

Bagaj kapasitesi: 74 litre

Yakıt deposu kapasitesi: 68 litre (11 rezerv)

Lastikler ve Jantlar

Ön: 255/35ZR20J9.5

Arka: 315/30 ZR20J11.5

Frenler

Ön: 398x223x38 mm

Arka: 360 x 233 x 32 mm

Vites Kutusu

• F1 sekiz vites çift kavramalı vites kutusu, AWD, elektrikli ön aks

• Elektronik kontroller: eSSC: E4WD (eTC, e-Diff3), SCME-Frs, FDE 2.0, EPS; enerji geri kazanımı özelliğine sahip yüksek performanslı ABS/EBD

Performans

Maks. kombine güç çıkışı: 1000bg (735 kW)

0-100 km/s: 2,5 sn

0-200 km/s: 7,0 sn

100-0 km/s: < 29,5 m

Azami hız: 340 km/sa