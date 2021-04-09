Mercedes-Benz’den kamyon ve otobüsler için nisan kampanyası

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aksaray ve Wörth üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı Çekici/İnşaat ve Kargo kamyonları için nisan ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler; 700.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade ve %1,21 faiz oranı ile bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2021 model yılı Travego ve Tourismo otobüs modelleri için, Nisan ayında geçerli olacak finansman kampanyası ile 1.500.000 TL kredi tutarına kadar, maksimum 48 ay eşit taksitli ödeme ve %1,29 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz otobüs sahibi olmak mümkün.