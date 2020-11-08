Lexus Avrupa’da 1 milyon satış adedine ulaştı

CARMEDYA.COM – Lexus, Avrupa’daki 30. yılında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

İlk kez Avrupa’ya 1990’da tek modelle giriş yapan Lexus, bugün 1 milyon adetlik satışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte Lexus, Türkiye’de de hızlı bir büyüme göstererek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229’luk büyüme ile satışlarını neredeyse 3 katından daha fazla artırdı.

Lexus, Amerika’da markanın global lansmanının yapılmasından birkaç ay sonra Avrupa pazarına 1990’da sunulan amiral gemisi LS sedan ile girmişti.

2005 yılında hibrit RX 400h’yi de satışa sunan markanın Avrupa’da şu ana kadar satılan 1 milyon aracının yüzde 45’i hibrit olurken son dönemde hibritlerin satış oranı Batı Avrupa pazarında yüzde 96’ya kadar yükseldi.

Türkiye’de şimdiye kadarki en iyi ekim ayı performansına imza atan Lexus, ilk 10 ayda yüzde 62 büyüyen premium pazarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229 büyümeye kaydetti.

Türkiye’de en çok RX SUV modeli tercih edilirken, onu ES Sedan modeli takip ediyor.