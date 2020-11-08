Buradasınız
Home > Güncel > Lexus Avrupa’da 1 milyon satış adedine ulaştı

Lexus Avrupa’da 1 milyon satış adedine ulaştı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Lexus, Avrupa’daki 30. yılında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

İlk kez Avrupa’ya 1990’da tek modelle giriş yapan Lexus, bugün 1 milyon adetlik satışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte Lexus, Türkiye’de de hızlı bir büyüme göstererek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229’luk büyüme ile satışlarını neredeyse 3 katından daha fazla artırdı.

Lexus, Amerika’da markanın global lansmanının yapılmasından birkaç ay sonra Avrupa pazarına 1990’da sunulan amiral gemisi LS sedan ile girmişti.

2005 yılında hibrit RX 400h’yi de satışa sunan markanın Avrupa’da şu ana kadar satılan 1 milyon aracının yüzde 45’i hibrit olurken son dönemde hibritlerin satış oranı Batı Avrupa pazarında yüzde 96’ya kadar yükseldi.

Türkiye’de şimdiye kadarki en iyi ekim ayı performansına imza atan Lexus, ilk 10 ayda yüzde 62 büyüyen premium pazarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229 büyümeye kaydetti.

Türkiye’de en çok RX SUV modeli tercih edilirken, onu ES Sedan modeli takip ediyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Opel’den Şubat Kampanyası

    Carmedya Ekim Sayısı Yayında

    Yukarı