Mercedes-Benz’den Temmuz fırsatları

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Temmuz ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 355.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0,59 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Temmuz ayında 355.000 TL, 12 ay, %1,44 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Temmuz ayına özel, 500.000 TL’ye, 12 ay, %1,44 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 280.000 TL, 12 ay, %1,50 faizli kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA’da ise 305.000 TL için, 12 ay vadeli, %1,50 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Temmuz ayına özel 36 aya kadar %1,71 faiz fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler kampanyasıyla, Temmuz ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olunabiliyor.

Vito sahibi olmak isteyeler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 90.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %1,29 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.