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BMW’den Temmuz ayına özel sıfır faiz fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Temmuz ayı sonuna kadar sürecek olan yaz kampanyasını duyurdu.

BMW 1 Serisi, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, BMW 2 Serisi Active Tourer, BMW 3 Serisi, Yeni BMW 5 Serisi, BMW X1 ve BMW X2 modellerinde kampanya kapsamında sıfır faizli kredi fırsatı ve takas desteği otomobil tutkunlarına sunuluyor.

BMW 1 Serisi, BMW 2 Serisi Gran Coupé modellerinde 24 aylık vadeli kredi kullanımlarda sıfır faizli finansman ve takas desteği otomobil severlere sunuluyor. BMW 3 Serisi ve BMW 5 Serisi modelleri içinse 12 aylık vadeli kredi kullanımlarında sıfır faizli kredi ve takas desteği sunuluyor. Ayrıca BMW X1 ve BMW X2 modellerine de sıfır faizli kredi ve takas desteğiyle Temmuz ayı boyunca sahip olunabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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