Otomotiv ve teknoloji şirketlerinin yöneticileri IAEC 2020’de buluşuyor!

CARMEDYA.COM – Her sene dünyanın en büyük otomotiv ve teknoloji şirketlerinin önemli isimlerini bir araya getiren Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC, bu yıl da “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” ana temasıyla otomotivin geleceğine yön verecek uzman isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

9-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek IAEC 2020’nin konuşmacıları arasında BMW Otonom Sürüş Stratejileri Bölüm Başkanı Armin Graeter, Amazon Web Services (AWS) İş Geliştirme Direktörü Massimo Cavazzini ve Akıllı Şehirler Komitesi ile Çin Uluslararası Ekonomik İşbirliği Örgütü (CIECA) Başkanı ve Smart Cities Danışmanlık (SCC) Teknoloji Şirketi CEO’su Prof. Dr. James Chiao dikkatleri çekiyor. IAEC 2020’nin bu sene özellikle bağlantılı araçlar, otonom araç teknolojileri, akıllı şehirler, şarj altyapısı ve nesnelerin interneti alanlarında küresel çapta ses getirecek çıktılarının olması bekleniyor.

Armin Graeter

Massimo Cavazzini

Prof. Dr. James Chiao

Armin Graeter

IAEC 2020’nin konuşmacıları arasında yer alan BMW Otonom Sürüş Stratejileri Bölüm Başkanı Armin Graeter, Diplom-Wirtschaftsingenieur (Rosenheim Üniversitesi) mezunudur. 1987 yılına BMW’de farklı alanlarda geliştirme ve pazarlama ile ilgili pozisyonlarda görev yapan Armin Graeter, 2005’ten itibaren BMW Hydrogen7, MINI E ve diğer elektrikli mobilite projelerinde Güvenlik Proje Lideri olarak çalıştı. Bu çerçevede, Tedarikçi Güvenlik Denetimleri ve Değerlendirmeleri’nden ve Tüm Araç Güvenliği Konsepti’nden doğrudan sorumluydu.

2009 yılında BMW Group’un Lider İşlevsel Güvenliği pozisyonunda rol alan Armin Graeter, güvenlik odaklı bir geliştirme süreci oluşturdu, ISO 26262’yi tamamladı ve tüm BMW Group geliştirme alanlarında ISO 26262’yi kurdu. 2013’ten itibaren Lider Strateji Sürücü Yardımı ve Otomatik Sürüş, VDA Çalışma Grubu Otomatik Sürüş Lideri ve ERTRAC (Avrupa Karayolu Taşımacılığı Araştırma Danışma Konseyi, AB Komisyonu’na tavsiyede bulunan) Çalışma Grubu Bağlantılı Otomatik Sürüş Çalışma Grubu Eş Başkanı oldu. Armin Graeter, 2018’den beri Otomatik Sürüş Regülasyonları Teknik Ürün Müdürü olarak görev alırken; VDA ve ERTRAC rollerini üstlenerek SAE otomasyon seviyesi 3’ün (Otoyol) dünya çapında dağıtımını desteklemek için tüm BMW faaliyetlerini koordine etmektedir.

Massimo Cavazzini

Amazon Web Services (AWS) İş Geliştirme Direktörü Massimo Cavazzini, Politecnico di Torino’da Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisansı’nı tamamladıktan sonra 2000 yılında biyometrik alanında bir şirket kurdu ve ardından iki eski medya şirketinin dijital dünyaya geçişlerine Baş Dijital Sorumlusu olarak yardım etti. 2005 yılında 3 Italia’ya (Hutchison Whampoa) katıldı ve burada çeşitli PR, dijital pazarlama, iletişim ve satış rollerinden sonra dijital başkanlığa atandı. Massimo Cavazzini 2011 yılında, FCA’ya (Fiat Chrysler Automobiles) katıldı ve 2013 yılında Uconnect markası için FCA’nın Bağlantılı Otomobil EMEA Başkanı oldu. Oracle’da Endüstri İnovasyon Direktörü EMA deneyiminden sonra, 2018’in başlarında, Amazon Web Service’e (AWS) katıldı ve endüstri bilgi birikimiyle AWS’ye müşterilerine yönelik yeni buluşlar ve inovasyon konularında önemli boyutta destek verdi.

Prof. Dr. James Chiao

Akıllı Şehirler Komitesi ile Çin Uluslararası Ekonomik İşbirliği Örgütü (CIECA) Başkanı ve SmartCities Danışmanlık (SCC) Teknoloji Şirketi Ltd. CEO’su olan James Kuo-Ann Chiao, türlü kamu ve özel sektörleri için stratejik planlama danışmanı olarak çalışmaktadır. Kendisi, Tainan Teknoloji Üniversitesi Akıllı Şehirler Endüstri Profesörü ile Cornell Üniversitesi Mühendislik Bölümü Mezunlar Derneği Asya Başkan Yardımcısı unvanlarını da taşımaktadır. Chiao, akıllı şehirler kapsamında yerel belediyeler için fizibilite çalışmaları, teknik dizayn ve öncelikli aksiyon planları yoluyla akıllı teşhis ve stratejik planlama hizmetlerini yönetmektedir. Ayrıca yapay zekâ (AI) veya yapay görme teknolojilerinin akıllı şehir uygulamaları bakımından akıllı mobilite ve akıllı sokak aydınlanması entegrasyon hizmetleri sunmaktadır.

Video konferanslarla online olarak gerçekleşecek

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers – SAE International) işbirliği ile düzenlenen IAEC 2020, dört gün boyunca Türkiye ve dünyadan, bağlantılı araç teknolojilerinden şarj altyapılarına kadar birçok konuda uzman isimleri otomotiv profesyonelleri ile buluşturacak. BMW, Bosch, FEV, AVL, Arçelik, Ford Otosan, Vestel gibi otomotiv sektörünün uluslararası ve ulusal platformda önemli kurumlarından katılımcıların da yer alacağı IAEC 2020, bu sene pandemi nedeniyle video konferanslar aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek. Ana teması “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” olan IAEC 2020’de ele alınacak diğer konu başlıkları ise; “Kolaylaştırıcılar – Nesnelerin İnterneti ve 5G”, “Veri Yönetimi, Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik”, “Bağlantılı Araçlarda İletişim Güvenliği”, “Otonom Araçlar”, “Akıllı Şehirler”, “Bağlantılı Elektrikli Araçlar” ve “Eğitim ve Ar-Ge” olacak. Konferansa katılım, detaylı program ve diğer konuşmacılara www.iaec.ist web adresi üzerinden ulaşılabilecek.