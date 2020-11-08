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Karsan’da Ar-Ge Direktörü Barış Hulisioğlu oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Karsan’da Ürün & Proje Mühendisliği Müdürü olarak görevini yürüten Barış Hulisioğlu, Kasım ayından itibaren Ar-Ge Direktörlüğü görevini üstlendi.

Hulisioğlu’nun Karsan’a sunduğu katkılar 2006 yılına kadar uzanıyor. Bursa’da yer alan ve Karsan ile ortaklaşa çalışmalar yürüten Hexagon Studio’da ürün tasarımı ve proje yönetimi alanlarında görevler üstlenen Barış Hulisioğlu, söz konusu şirkette görev aldığı 2006 yılından bu yana Karsan’ın ürün ve projelerinin gelişimine de katkı sağladı. 2017 yılında ise Karsan’a Ürün ve Proje Mühendisliği Müdürü olarak katılan ve bu konudaki çalışmalarını üç yıldır yürüten Hulisioğlu, yeni görevine ise Kasım ayı itibarıyla başladı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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