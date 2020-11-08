Karsan’da Ar-Ge Direktörü Barış Hulisioğlu oldu

CARMEDYA.COM – Karsan’da Ürün & Proje Mühendisliği Müdürü olarak görevini yürüten Barış Hulisioğlu, Kasım ayından itibaren Ar-Ge Direktörlüğü görevini üstlendi.

Hulisioğlu’nun Karsan’a sunduğu katkılar 2006 yılına kadar uzanıyor. Bursa’da yer alan ve Karsan ile ortaklaşa çalışmalar yürüten Hexagon Studio’da ürün tasarımı ve proje yönetimi alanlarında görevler üstlenen Barış Hulisioğlu, söz konusu şirkette görev aldığı 2006 yılından bu yana Karsan’ın ürün ve projelerinin gelişimine de katkı sağladı. 2017 yılında ise Karsan’a Ürün ve Proje Mühendisliği Müdürü olarak katılan ve bu konudaki çalışmalarını üç yıldır yürüten Hulisioğlu, yeni görevine ise Kasım ayı itibarıyla başladı.