Maranello’dan sanal dünyaya: Ferrari Vision Gran Turismo

CARMEDYA.COM – Ferrari, tamamen sanal motor sporları dünyası için yaratılan Maranello’nun ilk konsept otomobili Vision Gran Turismo’yu tanıttı.

Kapalı tekerlekli ve tek koltuklu olarak tasarlanan Ferrari Vision Gran Turismo’nun tasarımı Maranello’nun benzersiz yarış geleneğine dayanıyor ve tasarımda kullanılan 75 sayısı bu asil mirası yansıtıyor. Ferrari Vision Gran Turismo’nun tanıtımı, aynı zamanda markanın ilk yarış otomobili olan 125 S’nin 1947’de fabrika kapılarından çıkışının 75’inci yıl dönümü kutlamalarını resmi olarak sona erdiriyor. Bu model sadece yeni nesil tutkulu sürücülere sanal ortamda ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda Ferrari için şirketin tasarım dilini yeniden tanımlıyor. Ferrari’nin yol ve yarış otomobilleri için fütüristik bir tasarım yaklaşımını temsil ediyor ve geleceğin mühendis ve sürücülerini (gerçek ve sanal ortamda) teşvik ediyor.

İlhamını 1960’lar ve 70’lerde Ferrari’nin dokuz kez zafere ulaştığı 24 Saat Le Mans ve 24 Saat Daytona gibi dayanıklılık yarışlarında büyük başarılar elde eden efsanevi Ferrari spor prototiplerinden alan Ferrari Vision Gran Turismo’nun tasarımı, Flavio Manzoni yönetimindeki Ferrari Centro Stile tarafından kaleme alındı. Sıra dışı orantılara ve fütüristik çizgilere sahip otomobil, 330 P3 ve 512 S gibi şaheserlerin DNA’sını somutlaştırarak, Ferrari’nin yarış tarihine atıfta bulunuyor ve kapalı tekerlekli yarış otomobillerinin evrimine ışık tutuyor.

GranTurismo 7 kullanıcıları yarışacak

Monte-Carlo’daki Gran Turismo Dünya Finalleri sırasında tanıtılan Ferrari Vision Gran Turismo, 23 Aralık 2022’den itibaren tüm GT7 kullanıcılarının kullanımına sunulacak. 27 Kasım’daki lansmanın ardından, GT7 kullanıcıları oyun üzerinden bir yarışmaya katılabilecek. Kazanan katılımcılara 15 Aralık’ta Ferrari Vision Gran Turismo hediye edilecek. Tam ölçekli tasarım çalışması, Mart 2023’e kadar Maranello’daki Ferrari Müzesi’nde markanın özel tek seferlik modellerinin yer aldığı sergide ziyaretçilerle buluşacak.

Karakteristik tasarım ve üstün performans

Ferrari’nin Gran Turismo yarış simülasyonu video oyununda yer alacak sanal süper otomobili “Ferrari Vision Gran Turismo”, geometrik, keskin, köşeli hatlarla hız ana fikri ile tasarlandı. Tasarımda uygulanan tezat yaklaşım dikkat çekici ve çarpıcı bir görünüm oluşturuyor. Yüzeydeki yumuşak hatların geometrik keskin çizgilerle birleşmesi özgün ve karakteristik bir otomobil oluşturuyor. Otomobilin aerodinamik konsepti iki heybetli yan kanal tamamlıyor. Ferrari tarafından patenti alınan bu çözüm hava akımını ön gövdenin altından, kokpit çevresinden ve çarpıcı yan bölmeler üzerinden yönlendiriyor. Bu çözüm, momentumdaki değişim ve gövde altının orta kısmı tarafından yaratılan emme sayesinde son derece verimli aerodinamik bastırma kuvveti üretiyor.

Arkadaki aerodinami, difüzör ve çift arka kanat ile Ferrari 499P’den ilham alan konseptler kullanılarak geliştirildi. Ayrıca ön S-Kanalı ve çamurluklardaki entegre hava menfezleri, aerodinamik verimliliği ve yüksek hız dengesini daha da artırıyor.

Ferrari Vision Gran Turismo, 296 GTB, 296 GTS ve 296 GT3’te kullanılan ve aynı zamanda yeni 499P’ye de hayat veren 120 derecelik 3 litrelik turbo V6’ya sahip. Uyulması gereken teknik düzenleme kısıtlamaları olmadığından, motor gerçekten olağanüstü performansı elde etmek için daha da geliştirildi. Biri arka aksta ve her biri ön tekerlekte birer adet olmak üzere üç adet elektromotorun sağladığı ek 240 kW (326 cv) ile 9000 d/d’de 1030 cv güç elde ediliyor. Ferrari, heyecan verici motor sesini aslına uygun olarak SIM yarışçılarına çok daha gerçekçi bir şekilde yaşatmak için Gran Turismo ile birlikte çalıştı.

Ferrari Vision Gran Turismo’nun gövdesi, otomobilin tüm teknik bileşenlerini içeren düz, karbon fiber alt gövde üzerinde asılı gibi görünüyor. Şasi, limitlerde kullanımda otomobilin yanal dinamiklerini desteklemek üzere tasarlandı. Güç aktarma sistemi, dört tekerlekten çekişin daha verimli çalışması için optimum ön-arka ağırlık dağılımı ve son derece düşük bir ağırlık merkezi sunuyor. Elasto-kinematik süspansiyon, Gran Turismo™’da kullanılan lastiklerin performans özellikleri ve otomobilin aerodinamik dengesi doğrultusunda geliştirildi. Amaç, virajlı şehir pistleri kadar dayanıklılık, yarış pistlerinde de üstün performans elde etmek.

Süspansiyon, maksimum çekiş için lastik teması optimum seviyede tutmak üzere tasarlandı. Böylece Ferrari Vision Gran Turismo 1100 Nm torku yola güvenle aktarabiliyor. Sonuç? Benzersiz bir performans. Gelişmiş elektronik teknolojiler Ferrari’ye özgü üstün yol tutuş özelliklerini ve viraj alma çevikliğini sağlıyor. Buna bağlı olarak oyun içi deneyim, Ferrari otomobillerinin sürüş heyecanını aslına uygun bir his uyandırmak ve otomobilin performansını en iyi şekilde yansıtmak üzere tasarlandı.Otomobil aynı zamanda, Ferrari’nin Formula 1’de geliştirdiği elektrik desteği ve enerji geri-kazanımı sağlayan hibrit teknolojisine de sahip. Bataryanın şarj durumuna bağlı olarak, sürücü ICE ve elektromotorların toplam sistem gücünden tam olarak yararlanabiliyor. Böylece hem sıralama turlarında hem de yarış turlarında maksimum performans elde ediliyor.İç tasarım, işlevsellik ve ergonomisi sağlayan yalın ve minimalist bir yaklaşımla dış tasarımı devam ettiriyor. Konsol hatları yalın ve tıpkı hibrit V6 motoru çevreleyen şeffaf motor kapağı gibi gelişmiş mekanik bileşenleri sergileyen şeffaf bir yapıya sahip. HMI, sürücünün her zaman yola odaklanmasını sağlayan ergonomik ve kullanışlı bir yapıyla tasarlandı.