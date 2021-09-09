Cupra Leon’a 5 yıldız

CARMEDYA.COM – Cupra Leon, güvenlik testlerinde markanın beş yıldızla derecelendirilen ikinci modeli oldu.

Daha önce Formentor modeliyle de bu değerlendirme derecesini elde ettiğini söyleyen Seat ve Cupra AR-GE’den sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Werner Tietz “CUPRA sadece performansı değil aynı zamanda maksimum güvenliği de birleştiren araçlar sunmaya devam edecek.” dedi.

Cupra Leon, gündelik hayatta yaşamayı daha kolay ve güvenli hale getirerek; aynı zamanda Euro NCAP testlerindeki taleplere cevap verecek yeni güvenlik teknolojileri sunuyor.

Bu sistemler arasında; Yarı Otonom Seyahat Asistanı, Acil Durum Sürüş Asistanı, Uzun Far Asistanı ve Çarpışma Öncesi (Pre-Crash) Asistanı yer alıyor. Ön Bölge Asistanı (Front Asist), Şerit Takip Asistanı (LKS), Acil Durum Çağrı Sistemi (e-call) ve ön orta bölümde bulunan merkezi hava yastığı da dahil olmak üzere yedi hava yastığının entegrasyonuyla CUPRA Leon, pazarda sunulan en güvenli araçlardan biri konumunda.

Hem içten yanmalı motor hem de plug-in hibrit versiyonları bulunan CUPRA Leon, Yetişkin Yolcu korumada yüzde 91, Çocuk Yolcu korumada yüzde 88, Savunmasız Yol Kullanıcısı yüzde 71 ve Güvenlik Asistanı değerlendirmesinde de yüzde 80 koruma değerlerine ulaştı.