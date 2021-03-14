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Formula 1 için geri sayım başladı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – 2021 Formula 1 sezonu,Bahreyn’de üç gün sürecek testlerle açılıyor.

Testlerin gerçekleştiği Bahreyn Uluslararası Pisti, 26–28 Mart’ta yılın ilk yarışına da ev sahipliği yapacak.

Her takıma test etmesi için Pirelli P Zero yelpazesindeki tüm 2021 yarış lastiklerinden 30 set veriliyor. Her takım, sadece bir otomobili testlerde kullanacak. Her takım ayrıca iki orta ve ıslak lastik seti de alacak; ancak bunlar sadece otomobillerde kullanılırsa tahsis edilen 30 set içinde sayılacak. Üç günlük testlerde her takım 30 setten fazla lastik kullanamayacak.

Bunların yanı sıra her takıma iki ekstra set prototip lastik de verilecek.

Standart C3 ile her açıdan aynı olan bu lastiklerin tek farkı, Romanya yerine Türkiye’de üretilmiş olmaları. Burada sadece Türkiye’de üretilen lastiklerin hem performans hem daha uzun sürüşlerde standart lastiklerle kıyaslanması amaçlanıyor. Bu lastikler, düz siyah oldukları ve hiçbir işaret taşımadıkları için ayrıştırılabilecek.

Testler, her gün 10:00-19:00 (yerel saat) arası gerçekleşeiyor ve 14:00-15:00 arası bir saatlik öğle yemeği molası veriliyor. Havanın tutarlı bir şekilde sıcak ve kuru olması bekleniyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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