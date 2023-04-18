ID. ailesinin yeni üyesi: ID.7

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in üst orta sınıftaki ilk küresel elektrikli modeli olan yeni ID.7’nin dünya prömiyeri yapıldı.

700 kilometreye varan menzil (WLTP), gelişmiş güç-aktarma sistemleri, geniş iç mekan ve üst sınıf teknolojiler, ID.7’yi uzun mesafeli yolculuklar için konforlu bir limuzin haline getiriyor. Yaklaşık beş metre uzunluğundaki model, gelişmiş müşteri odaklı kullanım konseptine ve üst düzey kaliteli görünüme sahip. ID.7 lansmanının 2023 yılı içinde Avrupa ve Çin’de; 2024’ten itibaren Kuzey Amerika ve Türkiye’de yapılması planlanıyor.

2026’ya kadar en geniş ürün gamına sahip olacak

ID.7 ile Volkswagen’in elektrikli atağının bir sonraki adımını attıklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç CEO’su Thomas Schäfer “ID.7 üst düzey konfor ve uzun menzil sunuyor. 2026 yılında pazara sunacağımız 25 bin Euro’nun altındaki giriş seviyesi ID. modelinden, ürün gamındaki en üst model olan ID.7’ye kadar uzanan elektrikli otomobillerimizle, Avrupa’da en geniş elektrikli ürün gamını biz sunacağız. Hedefimiz 2030 yılına kadar Avrupa’daki satışlarımızın yüzde 80’inin elektrikli olması. 2033 yılından itibaren Volkswagen Avrupa’da sadece elektrikli araç üretecek.” şeklinde konuştu.

Verimlilikte yeni standart

ID.7’nin verimlilikte yeni standartlar belirlediğini belirten Geliştirmeden Sorumlu Marka Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz ise “Modüler elektrik platformu (MEB) temeli üzerine kurulan ID.7’de, WLTP normuna göre 700 kilometreye kadar menzil hedefliyoruz. Bunu, güç-aktarma sistemleri ile termal yönetim alanlarında önemli ölçüde verimlilik artışı ve çok iyi aerodinami ile sağlıyoruz.” dedi.

ID.7, tamamen yeni, yüksek verimli güç-aktarma nesline sahip ilk MEB modeli. 210 kW/286 PS ile Volkswagen ID ürün gamı içindeki en güçlü ve en yüksek torklu elektrikli tahrik motoruna sahip model. Bu güç seçeneği, batarya boyutundan bağımsız olarak ID.7’de kullanıma sunuluyor. Şirket içinde APP550 olarak anılan güç ünitesi, Kassel’de (Almanya) Volkswagen Group Components ile birlikte geliştirildi ve burada üretiliyor.

Yeni elektrikli güç-aktarma sistemi, her şeyden önce enerji tüketimi açısından optimize edilmiş. Batarya boyutlarına bağlı olarak 700 kilometreye kadar WLTP menzili ve 200 kW’a kadar şarj kapasitesi öngörülüyor. Böylece ID.7, uzun mesafe kullanımı açısından da uygun bir model olarak öne çıkıyor.

Modern Fastback tasarımı

Sıkıcı, geleneksel, sıradan sedan anlayışı yerine, ID.7’de müşterilerin beklentilerine karşılık verecek modern ve kapsayıcı bir fastback tasarım söz konusu. Neredeyse beş metre uzunluğa sahip olan ID.7, gelişmiş aerodinamik prensiplere göre tasarlandı. Tavanı coupe tarzında zarif bir şekilde arkaya doğru eğimli. Bu eğimli tavan çizgisi araç donanımına bağlı olarak yaklaşık 0,23 gibi mükemmel bir sürtünme katsayısı elde edilmesine katkıda bulunuyor. Uzun dingil mesafesi ve kısa aks uzantıları, aracın içinde tüm yolcular için bolca yaşam alanı yaratıyor.

Yeni işletim konsepti

ID.7 ile birlikte bilgi-eğlence ekranına entegre, tamamen yeni bir işletim konsepti tanıtılıyor. Volkswagen bu yeni konsept ile müşterilerinden gelen geri bildirimler sayesinde kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Yeni kullanıcı deneyimi standart olarak 38 cm (15 inç) bilgi-eğlence ekranı, artırılmış gerçeklik head-up display, bilgi-eğlence sistemine entegre edilen yeni klima kullanım konsepti, serbestçe atanabilen sık kullanılanlar düğmeleri ve arkadan aydınlatmalı dokunmatik kaydırma bandı özelliklerini içeriyor.

ID.7’nin Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika pazarları açısından Volkswagen için son derece önemli bir model olduğunu söyleyen Marka Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Yönetim Kurulu Üyesi Imelda Labbé yaptığı değerlendirmede “ID.7, tüm dünyadaki mevcut ve yeni Volkswagen müşterilerini heyecanlandıracak çekici bir paket sunuyor. Bu Volkswagen modeliyle ayrıcalıklı bir dünya, premium konfor, ileri seviyede günlük kullanım özellikleri ve göz dolduran premium teknolojiler sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeni masaj işlevine sahip koltuklar ve elektronik olarak karartılabilen panoramik cam tavan gibi özellikleriyle ID.7, normalde sadece üst sınıf premium rakiplerde bulunan donanım seçeneklerini kullanıma sunuyor. Akıllı yeni panoramik cam tavan, dokunmatik olarak opak ve şeffaf ayar arasında değiştirilebiliyor. ID.7’deki diğer birçok işlev gibi, tavan da sesli komutlarla çalıştırılabiliyor. Bu, yeni IDA sesli asistan kullanılarak yapılıyor. Bir başka yenilik de; Volkswagen’de ilk kez, isteğe bağlı olarak soğutma veya ısıtma dışında kurutma işlevine sahip Climatronic özellikli koltuk sunuluyor. German Campaign for Healthier Backs (AGR) onaylı koltuklarda masaj işlevi de bulunuyor. Opsiyon listesindeki çeşitlilik Harman Kardon imzalı 700 watt’lık ses sistemine kadar uzanıyor. Öndeki merkezi hoparlör ve bagajdaki subwoofer dahil olmak üzere 14 üst düzey hoparlör yeni Volkswagen ID.7 modelinde benzersiz bir ses deneyimi yaşatıyor.

Asistan sistemleri

Sürüş verilerine sahip Travel Assist, gerektiğinde ID.7’nin yanal ve dikey kontrolünü üstlenebiliyor. Volkswagen, bu özelliği VW Grubu’nun yazılım şirketi CARIAD ile birlikte geliştirdi. ID.7 istenirse, çok şeritli otoyolda 90 km/s’nin üzerindeki hızlarda yardımlı şerit değiştirmeyi desteklemek için “Travel Assist” işlevinden yararlanıyor. Sürücü yine bu işlevi denetliyor, ancak sürüş yorgunluğu önemli ölçüde azalıyor. Konu park etme olduğunda, elektrikli Volkswagen bağımsız olarak farklı şekillerde yardımcı manevralar gerçekleştirebiliyor. Bunlardan biri de 50 metreye kadar hafıza işlevine sahip park özelliği. Sürücü bunun için ya ID.7’de oturmaya devam ediyor ya da akıllı telefon uygulamasını kullanarak aracın dışından park etme prosedürünü izliyor.

2026’ya kadar on yeni model

Yeni ID.7, Volkswagen tarafından 2026 yılına kadar pazara sunulacak olan on yeni elektrikli modelden biri. Sadece bu yıl, yeni ID.3, uzun dingil mesafene sahip ID. Buzz ve ID.7 tanıtılıyor. 2026 yılında elektrikli bir kompakt SUV ve ID. 2all modelinin 25.000 Euro’dan daha düşük bir fiyata seri üretime girmesi planlanıyor. Bu, otomobil üreticisine en kapsamlı elektrikli araç model yelpazesiyle rakiplerine kıyasla önemli bir avantaj sağlayacak. Yeni ID.7, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarları için Emden’deki Volkswagen fabrikasında üretilecek. Çin pazarına yönelik ID.7 modelleri yerel olarak üretilecek.