Buradasınız
Home > Güncel > Renault’un kadın liderleri gençlerle buluştu

Renault’un kadın liderleri gençlerle buluştu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Oyak Renault’nun kadın liderleri, otomotiv sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler ile ORVILLE Womenspire etkinliğinde bir araya geldi.

Oyak Renault #ÖzdeEşitSözdeEşit diyerek toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklerken; genç nesillerin, özellikle kadınların otomotiv sektörünün geleceğinde yer almalarını da teşvik ediyor.

Etkinlikte Oyak Renault Operasyonel Lojistik Direktörü Sibel Bayat, Mekanik Fabrika Direktör Yardımcısı Gülseren Küçükkayalar ve İmalat ve Lojistik İnsan Kaynakları Müdürü Neslihan Akkozak, Yetenek Kazandırma Sorumlusu Elif Tayan’ın moderatörlüğünde bir araya geldi.

Gençlerden gelen soruları yanıtlayan liderler, otomotivin geleceğini şekillendirecek yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için teknik bilgi ve donanıma ek olarak; iletişim, takım çalışması, koordinasyon, empati kurabilme, müzakere ve ikna etme gibi kadınlarda doğuştan var olan güçlü sosyal ve davranışsal yetkinliklere de ihtiyaç duyulacağının altını çizdi.

Oyak Renault, kadın liderleri etkinliğe katılanlar arasından seçilecek sınırlı sayıda öğrenci ile yürütecekleri mentorluk programıyla; genç yeteneklerin gelişimlerini desteklemeye devam edecek.

Yıl boyunca gerçekleşen ORVILLE etkinliklerine tüm üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Başvurularla ilgili duyurular @oyakrenaultkariyer sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Borusan Motorsports / Aytaç Biter / İbrahim Okyay / ETCC

    Aytaç Biter Avrupa Beşincisi

    V1 Challenge’ı 40 Bin Kişi İzledi

    Yukarı