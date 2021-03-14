Renault’un kadın liderleri gençlerle buluştu

CARMEDYA.COM – Oyak Renault’nun kadın liderleri, otomotiv sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler ile ORVILLE Womenspire etkinliğinde bir araya geldi.

Oyak Renault #ÖzdeEşitSözdeEşit diyerek toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklerken; genç nesillerin, özellikle kadınların otomotiv sektörünün geleceğinde yer almalarını da teşvik ediyor.

Etkinlikte Oyak Renault Operasyonel Lojistik Direktörü Sibel Bayat, Mekanik Fabrika Direktör Yardımcısı Gülseren Küçükkayalar ve İmalat ve Lojistik İnsan Kaynakları Müdürü Neslihan Akkozak, Yetenek Kazandırma Sorumlusu Elif Tayan’ın moderatörlüğünde bir araya geldi.

Gençlerden gelen soruları yanıtlayan liderler, otomotivin geleceğini şekillendirecek yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için teknik bilgi ve donanıma ek olarak; iletişim, takım çalışması, koordinasyon, empati kurabilme, müzakere ve ikna etme gibi kadınlarda doğuştan var olan güçlü sosyal ve davranışsal yetkinliklere de ihtiyaç duyulacağının altını çizdi.

Oyak Renault, kadın liderleri etkinliğe katılanlar arasından seçilecek sınırlı sayıda öğrenci ile yürütecekleri mentorluk programıyla; genç yeteneklerin gelişimlerini desteklemeye devam edecek.

Yıl boyunca gerçekleşen ORVILLE etkinliklerine tüm üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Başvurularla ilgili duyurular @oyakrenaultkariyer sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.