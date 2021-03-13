Geri sayımda yedinci perde: Golf Mk 7 (2012 – 2020)

CARMEDYA.COM – Volkswagen Golf’ün sekizinci neslinin Türkiye yollarına çıkmasına 2 gün kalırken, marka Golf’ün hikayesini paylaşmaya yedinci seriyle devam ediyor.

Bugüne kadar üretilen yaklaşık 36 milyon adetlik Golf otomobilin yaklaşık 6 milyon adedine ismini veren 7’inci nesil Golf, ilk olarak 4 Eylül 2012 tarihinde, Berlin’deki dünya prömiyeriyle tanıtıldı.

Volkswagen’in sürdürebilirlik yaklaşımının öncüsü olan yeni nesil Golf, markanın karbon emisyonu azaltma hedefinin de ilk üyesiydi. Bu hedef doğrultusunda, Golf’ün ağırlığı 100 kg azaltılarak, otomobilin üst düzey çarpışma güvenliğinin korunması, hatta daha da artırılması planlanmıştı. Tam da öyle oldu.

Golf 7, sahip olduğu motora göre değişmekle birlikte, bir önceki jenerasyonuna kıyasla yüzde 23’e kadar yakıt tasarrufu sağlamayı başardı. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan sürüş destek sistemlerinde de son derece cömertti: Adaptif hız sabitleyici, çarpışma öncesi hazırlığı, çoklu çarpışma freni, yorgunluk tespit sistemi, yeni progresif direksiyon, sürüş profil seçimi, dokunmatik renkli ekran, şerit takip sistemi gibi bu dönemde premium araçlarda görülen teknolojileri sundu.

Volkswagen birbiri ardına model ailesinin farklı üyelerini hızla pazara sundu, böylece sadece 2013 yılında dört farklı Golf versiyonu pazarda yerini aldı: Golf GTI, Golf GTD, Golf R ve Golf Variant. 2014 yılında Golf GTE ve e-Golf ile birlikte ürün yelpazesi elektrikli otomobile geçiş yaptı. Golf MK 7, satışa sunulduğu 2012 – 2020 yılları arasında teknolojisi ve tasarımı ile büyük beğeni topladı ve bugün, en çok satan üç Golf neslinden biri olmayı başardı.

Efsanenin Yolculuğu

Volkswagen Türkiye, sekizinci neslinin Türkiye’de satışa sunulmasına sayılı günler kala, efsane modelinin 47 yıla dayanan başarılarla dolu hikayesini özel bir film serisiyle Golf tutkunlarıyla buluşturuyor. Volkswagen Türkiye’nin resmi YouTube kanalında paylaşılan serinin yedincisi yayında.

Efsanenin Yolculuğunun yedinci bölümünü izleyebilirsiniz: