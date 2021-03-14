Ticari araçların şarj sürelerine BorgWarner’dan elektromotor çözümü

CARMEDYA.COM – BorgWarner, ticari araçlar için geliştirdiği HVH (High Voltage Hairpin) serisi elektromotor ürün gamının en yeni üyesi HVH 320’yi tanıttı.

HVH 320; BorgWarner’ın hafif ve ağır sınıf ticari araçlar için sunduğu HVH (High Voltage Hairpin) serisi motor ürün gamının en yeni üyesi olarak öne çıkıyor.

Bataryalar kolayca şarj oluyor

BorgWarner, yeni HVH 320 motor platformunu 10 yılı aşkın motor üretimi deneyimiyle ortaya koyuyor. 800 Volt ile donatılan ve dört farklı versiyonu bulunan HVH 320; çok yönlü platformu sayesinde, araç üreticilerinin ortak bir elektrikli güç-aktarma sistemi oluşturma hedefine uyum sağlıyor. 1270 Nm’ye kadar tork üretimi sunan motor, çevreci ve sessiz bir çalışma ortamı sunuyor. Aracın vites değiştirme sürecini destekleyen teknoloji; aynı zamanda fren yaparken veya yokuş aşağı giderken güç üreterek bataryayı şarj ediyor. Patentli stator sargı teknolojisine sahip olan çok yönlü HVH motor ailesi, kolay bir şekilde entegre ediliyor. Tek parça komple motor veya rotor/stator tertibatları olarak da sunulan HVH 320, bir taşıt içerisinde farklı montaj ve mimariler olarak da uygulanabiliyor. Yaklaşık yüzde 97 verimlilik ve 400 kW’ın üzerinde güç sağlayan HVH 320’nin 2024 yılında üretime alınması bekleniyor. BorgWarner aynı zamanda yeni nesil 800 volt seviyesine ulaşabilen invertörleri de çeşitli gereksinimleri karşılamak üzere pazara sunuyor.

“Elektrikli kamyonların geleceği açısından önemli bir avantaj”

BorgWarner Güç-Sürüş Sistemleri Başkan ve Genel Müdürü Dr. Stefan Demmerle konuyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmede; “Elektromotor ailemize HVH 320’yi eklemek, ürün gamımızı daha da güçlendiriyor. Bu ürün; BorgWarner’ın pazarın gereksinimleri karşılayan en gelişmiş teknolojileri sunma ve çevreci güç-aktarma teknolojileri sağlama taahhüdünün en iyi örneklerinden birini oluşturuyor. HVH 320 ile müşteriler, 800 voltluk makinemizi kullanarak şarj süresini önemli ölçüde kısaltabiliyor. Daha yüksek bir güç yoğunluğu elde ederek, elektrikli kamyonların geleceği açısından çok önemli bir avantaj elde edebiliyor” ifadelerini kullandı.