BP Türkiye’de yeni atama

CARMEDYA.COM – 21 yıldır bp bünyesinde deneyime sahip Ersin Akmanoğlu, bp Türkiye Perakende Akaryakıt Operasyon Direktörü olarak atandı.

Yeni görevinde bp Türkiye’nin filo, akaryakıt acente kanalları ve bayi ağının yönetiminden sorumlu olacak Akmanoğlu, görevine 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak.

bp Türkiye’de çeşitli pozisyonlar üstlenen Akmanoğlu bu atamadan önce Akaryakıt Satış Müdürü olarak görev yapıyordu. bp Türkiye’ye 2000 yılında Perakende Bölge Müdürü olarak katılan Ersin Akmanoğlu daha sonra sırasıyla; Güney ve Anadolu Yatırımlar Proje Müdürü, Filo İş Koordinatörü, Ege ve Marmara Bölgeleri Yatırımlar Proje Müdürü, Anadolu Bölgesi Satış Bölge Müdürü, Trakya ve Marmara Bölgesi Satış Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

Ersin Akmanoğlu, Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden de İşletme alanında yüksek lisans derecelerine sahip.