Opel’den eylül ayına kampanyası

CARMEDYA.COM – Opel, binek ve ticari araç modellerinde Eylül ayına özel ödeme seçenekleri ve satın alma teklifleri sunuyor.

Kampanya kapsamında Crossland’e 227.900 TL’den, Mokka’ya ise 365.900 TL’den başlayan fiyatlarlar sahip olunabiliyor. Opel’in SUV segmentindeki bir diğer modeli Grandland X ise 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Bununla birlikte, Corsa, 189.900 TL’den ve Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde Eylül ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda, Opel Combo Life’ın manuel vitesli Edition donanımına 90.000 TL için 12 ay, 0 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Combo Life, 205.900 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Combo Cargo’da ise 75.000 TL için 12 ay, %0,99 faizli kredi seçeneği sunulurken, 173.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Vivaro Cargo, 75.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro Cargo, Eylül ayı boyunca 219.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Zafira Life ise 75.000 TL için 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Yeni Zafira Life, 336.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.