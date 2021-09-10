Citroen’den sıfır faiz avantajı

CARMEDYA.COM – Citroen Eylül ayında avantajlı alım seçenekleri sunuyor.

PSA Finans avantajıyla sunulan kampanyalar kapsamında, Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL’den satışa sunuluyor.

Jumpy ve Jumpy Van modelleri için 60 bin TL 12 ay 0 faizli kredi veya 90 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,99 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Jumper ise 90 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor. Jumpy, 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Jumpy Van ise 225 bin TL’lik fiyat etiketine sahip. Jumper’a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olabiliyor.