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Citroen’den sıfır faiz avantajı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen Eylül ayında avantajlı alım seçenekleri sunuyor.

PSA Finans avantajıyla sunulan kampanyalar kapsamında, Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL’den satışa sunuluyor.

Jumpy ve Jumpy Van modelleri için 60 bin TL 12 ay 0 faizli kredi veya 90 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,99 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Jumper ise 90 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor. Jumpy, 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Jumpy Van ise 225 bin TL’lik fiyat etiketine sahip. Jumper’a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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