Mercedes-EQ’nin EQA ve EQB modelleri Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Mercedes-EQ markasının yeni modelleri EQA ve EQB, Türkiye’de yollara çıkıyor.

EQC, EQS ve EQE’nin ardından Türkiye pazarındaki tamamen elektrikli Mercedes-EQ model sayısı 5’e yükseliyor.

Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli ilk kompakt otomobilleri EQA ve EQB’nin ortak özelliklerinden bazıları; güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemi, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zekâ ile tahmine dayalı navigasyon.

EQA ve EQB’de ilk aşamada 292 HP güç ve 520 Nm tork üretebilen 2 adet elektrikli motor, 4MATIC dört tekerlekten çekişle zemine aktarılıyor. Maksimum hızları 160 km/s ile sınırlandırılan otomobiller, 400 km’nin üzerinde tamamen elektrikli menzil sunabiliyorlar. EQA ve EQB’de, 11 kw AC şarj kapasitesi ve 66,5 kWh batarya kapasitesi bulunuyor. Tam şarjlı haldeyken EQA 350 4MATIC 422 km, EQB 350 4MATIC ise 407 km’ye varan tamamen elektrikli menzil sunuyor.

İkisi de 292 HP’lik tamamen elektrikli motorları barındıran modellerden EQA 350 4MATIC 1 milyon 533 bin TL’den, EQB 350 4MATIC ise 1 milyon 560 bin 500 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli otomobillere dair ürün ve hizmetlerine odaklanan Mercedes-EQ markasında, e-ulaşım kavramının standartlarını belirleyen çeşitliliği artırıyor; otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşümde müşterilerimizin beklentilerine göre bir yaklaşım sergiliyoruz. Elektrikli mobilite deneyiminde EQC ile başlattığımız; EQS ve EQE ile 2022’de müşterilerimiz ile buluşturduğumuz çeşitliliği, EQA ve EQB ile genişletiyoruz. Mercedes-EQ’nun elektrikli güç aktarma sistemleri ve araç yazılımındaki liderlik hedefleri doğrultusunda geliştirilen kompakt araçlarımızla ulaşılabilir lüks kavramını sağlıyoruz. İki yeni modelimizin katkısıyla, 2022’deki tamamen elektrikli ürün seçeneklerini artırıyor ve bu değişimin öncüsü olmayı sürdürüyoruz.” dedi.

EQA: Mercedes-EQ markasının ilerici ruhunu taşıyor

İlerici tasarım ve sezgisel kullanım gibi iki önemli özellikle öne çıkan EQA modeli ile kompakt SUV segmentinde günlük kullanım gereksinimlerini karşılayan, gelişmiş bir menzile sahip tamamen elektrikli bir Mercedes sunuluyor. Markanın tüm araç segmentleri için elektrikliye giden yolda önemli bir araç olan Yeni EQA’da, elektrikli zekâ ve navigasyon gibi akıllı destek işlevleri araçları mobil asistana dönüştüren MBUX’e entegre ediliyor. Ayrıca Yeni EQA, ileri teknoloji ürünü ve sürdürülebilir elektrikli güç-aktarma sisteminin Mercedes-Benz’in temel güvenlik değeri ile nasıl harmanlandığını da gösteriyor.

Otomobildeki elektrikli tasarım estetiği, Mercedes-EQ markasının ilerici yaklaşımını yansıtıyor. Kazadan kaçınma gibi akıllı yardımcılar, öngörülü ve verimli çalışma stratejisi olmak üzere EQA, sürücüsünü birçok alanda destekliyor. Ayrıca ENERGIZING Comfort ve MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) gibi farklı Mercedes-Benz işlevleri de sunuluyor.

EQB: Elektrikli kompakt SUV’ler arasında Türkiye’de bir ilk

Yeni EQB, 5 veya 7 koltuklu oturma seçenekleri ile sunuluyor. Bu sayede Yeni EQB, Türkiye’de, tamamen elektrikli kompakt SUV’ler arasında 7 koltuk seçeneğini sunabilen tek otomobil unvanını elde ediyor. Lüks kompakt sınıftaki Yeni EQB, 4684 mm uzunluk, 1834 mm genişlik ve 1667 mm yüksekliğiyle geniş iç hacim sunuyor. Yeni EQB’nin modüler yapıdaki yükleme alanında farklı boyutlar kolaylıkla ayarlanabiliyor. İkinci sıra koltukların en öne alınmasıyla bagaj hacmindeki artış 190 litreyi buluyor. Çocuk koltuğu takılabilen üçüncü sıradaki opsiyonel iki koltuğu, 1,65 metreye kadar olan yolcular rahatlıkla kullanabiliyor. Açılabilir koltuk başlıkları, tüm dış koltuklarda kemer gerdiricili ve kuvvet sınırlayıcılı emniyet kemerleri ve üçüncü sıradaki yolcuları da kapsayan yan hava yastıkları, gelişmiş güvenlik sağlıyor.

Mercedes-EQ’nun Progressive Luxury özelliğini keskin ve karakteristik bir şekilde yorumlayan EQB’nin ön konsolunun geniş yüzeyi, sürücü ve yolcu alanında bir oyuğa sahip. Sürücü, kontrol ve gösterge ekranlarını bir araya getiren MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) geniş ekranlı kokpit tarafından karşılanıyor. Kapılar, orta konsol ve ön konsolun yolcu tarafında kullanılan alüminyum boru şeklindeki süslemeler, iç mekandaki kalite algısını destekliyor.

Mercedes-EQ’nun 2022’deki model ailesi tamamlandı

Tamamen elektrikli otomobillere olan yatırımlarını artırarak sürdüren Mercedes-Benz, Mercedes-EQ alt markasındaki EQA ve EQB modellerini Türkiye pazarında sunmasıyla, bu alandaki 2022 yeniliklerini tamamlıyor. EQC ile başlayan tamamen elektrikli modelleri 2022 yılında “Elektrikli otomobillerin S-Serisi” EQS ve mayıs ayında da sportif sedan EQE takip etti. Kompakt SUV sınıfındaki iki yeni model EQA ve EQB ile elektrikli otomobiller pazarındaki iddiasını pekiştiren Mercedes-EQ, toplam Mercedes-Benz satışları içindeki elektrikli otomobillerin elde edeceği payı da artırmak adına önemli bir aşamaya geçiyor.