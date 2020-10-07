KIA’dan ekim kampanyası

CARMEDYA.COM – KIA, ekim ayında da ödemelerde erteleme ve faiz fırsatları sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında otomobilseverler Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’daki uygun faiz fırsatları ile yeni bir KIA sahibi oluyor.

KIA Sportage, ekim ayı sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla sunuluyor. Sportage satın alanlar ayrıca, şimdi al nisanda öde kampanyası kapsamında ödemelerini 6 aya kadar erteleyebiliyor.

XCeed ve Niro’da ise ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatı mevcut. Stonic ise ekim ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Ceed, ekim sonuna kadar 70 bin TL’ye 18 ay boyunca %0,89 faiz fırsatıyla; makyajlı Rio ise 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faizle satışa sunuluyor. Picanto ise ekim ayında 40 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.

Bongo’da ise, ekim sonuna kadar 40 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.