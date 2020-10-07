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KIA’dan ekim kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA, ekim ayında da ödemelerde erteleme ve faiz fırsatları sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında otomobilseverler Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’daki uygun faiz fırsatları ile yeni bir KIA sahibi oluyor.

KIA Sportage, ekim ayı sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla sunuluyor. Sportage satın alanlar ayrıca, şimdi al nisanda öde kampanyası kapsamında ödemelerini 6 aya kadar erteleyebiliyor.

XCeed ve Niro’da ise ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatı mevcut. Stonic ise ekim ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Ceed, ekim sonuna kadar 70 bin TL’ye 18 ay boyunca %0,89 faiz fırsatıyla; makyajlı Rio ise 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faizle satışa sunuluyor. Picanto ise ekim ayında 40 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.

Bongo’da ise, ekim sonuna kadar 40 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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