508 Peugeot Sport Engineered’ın reklam yüzü Novak Djokovic oldu

CARMEDYA.COM – Fransa Açık Tenis Turnuvası’nı yıllardır destekleyen Peugeot, turnuvanın bu yılki etabıyla birlikte 508 Peugeot Sport Engineered için yeni reklam kampanyasını devreye aldı.

Kampanya yüzü ise ünlü tenisçi, 2016 Fransa Açık Tenis Turnuvası Şampiyonu ve aynı zamanda Peugeot’nun uluslararası marka elçisi Novak Djokovic oldu.

Bu kapsamda çevreci kimliğiyle bilinen ünlü tenisçi Djokovic ve 508 Peugeot Sport Engineered reklam filminde buluşuyor.

Novak Djokovic, 322 hafta boyunca ATP sıralamasında en üst sırada yer almayı başarmıştı.

Dört tekerlekten çekiş, şarj edilebilir hibrit benzinli güç-aktarma sistemi ve 360 HP güç ile 508 Peugeot Sport Engineered, WLTP standartlarına göre km başına 46 gram emisyon salımına sahip.

2021 Roland-Garros’un açılışında tanıtılan reklam kampanyasını değerlendiren Peugeot CEO’su Linda Jackson; “Peugeot’da Neo-Performance, düşük CO2 emisyonları için sportiflik ile elektrikli teknoloji arasında mükemmel bir işbirliği ortaya koyan sorumlu spor otomobiller anlamına geliyor. Dünyanın önde gelen tenisçisi Novak Djokovic, 508 Peugeot Sport Engineered aracımız için ideal bir marka elçisi. Yüksek performans ve çevresel sorumluluk, yeni reklam kampanyamıza da yansıyor” dedi.

Başarılı tenisçi Novak Djokovic ise: “Peugeot markasını formamda sergilemekten gurur duyuyorum ve 508 Peugeot Sport Engineered’a ilk binenlerden biri olmanın onurunu yaşadığım için çok mutluyum. Çevreyi korumaya çok önem veren bir sporcu ve sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak Peugeot’nun elektrikliye geçiş stratejisini yürekten destekliyorum. Ayrıca Peugeot’nun tüm Roland Garros oyuncularına tamamen elektrikli bir araç filosu ile ulaşım sağlıyor olmasını da takdir ediyorum” açıklamalarında bulundu.