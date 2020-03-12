Dacia’dan elektrikli ilkbahar: Dacia Spring

CARMEDYA.COM – Bugüne kadar ulaşılabilir fiyatlı model gamıyla öne çıkan Dacia, şimdi de gelecek vizyonunu elektrikli modeliyle ortaya koyuyor.

Markanın ilk yüzde 100 elektrikli otomobili Spring, ulaşılabilir elektrikli otomobil hedefiyle tanıtıldı.

Elektrikli Dacia Spring, Renault Grubu’nun herkes için sürdürülebilir mobilite yaklaşımının yanı sıra Dacia markasının değerlerine ve felsefesine sadık kalma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

4 kişilik ve 5 kapılı şehir otomobili Spring’in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip. Model çok yönlü kullanıma imkan tanıyor.

Mat Turuncu tonlarla zenginleştirilmiş pastel grisi karoseriyle dikkat çeken modeli uyumlu ekipmanlar, yükseltilmiş eşik, ön ve arka tamponlara entegre koruma çıtalarına sahip.

Spring özel bir far tasarımına sahip. Ön kısımda, yüzde 100 LED projektörler iki bölüme ayrılıyor: Üst kısımda yatay bir hat ve tampona entegre 4 grafik bileşen göze çarpıyor. Arka kısımda, yine yüzde 100 LED olan 4 far bir çift Y oluşturuyor. Bu görsel tarz, Dacia modellerin gelecekteki far tasarımını oluşturuyor.

Yüzde 100 elektrikli motoru ve günlük kullanıma yönelik pili ile Dacia Spring, hem şehir içi hem de şehirler arası mobilite gerekliliklerini karşılamak için geliştirilmiş.

Dacia Spring, sahip olduğu özellikler ile araç paylaşım filosu gibi yeni mobilite hizmetleri için ideal bir çözüm haline geliyor. Model, Avrupa’nın en büyük elektrikli otomobil araç paylaşım filolarından birine sahip Renault Grubu’nun da etkin olduğu pazara seri üretim versiyonu ile de giriş yapacak

Dacia Spring 2021’de satışa sunulacak.