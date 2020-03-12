BMW’nin gelecek vizyonu: Concept i4

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli BMW Concept i4’ü tanıttı.

BMW’nin ilk yüzde yüz elektrikli Gran Coupé’si Concept i4, dijital ortamda canlı olarak gerçekleşen basın toplantısı ile gün yüzüne çıktı.

BMW’nin dinamik sürüş özelliklerini modern, zarif ve sportif bir tasarımla birleştiren Concept i4, iç mekandaki ferah ve kullanışlı tasarımını sıfır emisyon ile bir araya getiriyor.

Geleceğin teknolojisi

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, 2020 yılında üretime girecek olan BMW iX3, BMW iNEXT ve BMW i4 gibi tamamen elektrikli BMW modellerinde yer alacak. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisinde kullanılan elektrik motoru, güç elektroniği, şarj ünitesi ve yüksek voltajlı akü, BMW’nin elektrik sistemleri alanında önemli bir adım daha atmasını sağlıyor. BMW i4 için geliştirilen elektrik motoru, toplamda 530 bg’ye kadar maksimum güç üretebiliyor.

Beşinci nesil BMW eDrive, en yeni pil hücresi teknolojisine sahip, yeni tasarlanmış yüksek voltajlı bir pil ile geliyor. BMW i4 için geliştirilen akü versiyonu, son derece ince yapısı ve optimize edilmiş enerji yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 550 kg ağırlığında ve WLTP normlarına göre 600 km’ye kadar bir menzil sunuyor.

BMW Group, Yeni BMW i4’ün seri üretimini 2021’de Münih’teki ana tesisinde gerçekleştirmek için Plant Munich’e yaklaşık 200 milyon Euro’luk yatırım yapıyor. Bu durum ayrıca, gelecekte içten yanmalı motorlu, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli BMW modellerinin de aynı montaj hattında üretileceği anlamına geliyor.

Elektriğin estetiği

BMW Concept i4’ün dış mekandaki modern ve zarif çizgileri, dinamik sürüş keyfi bir araya geliyor. Uzun aks mesafesi, fastback tavan çizgisi ve kısa çıkıntıları ile BMW Concept i4, zarafet ve dinamizmin resmini çizerken aynı zamanda bir Gran Coupé olarak BMW tutkunlarına beklenenden çok daha geniş bir iç mekan sunuyor.

İnovasyon minimalizmle buluşuyor

BMW Concept i4’ün sportif kabini, adeta sürücünün kendini bir yarış otomobilinde hissetmesini sağlıyor. Bu hissi yaratırken, kabindeki her detay sürücüye odaklanıyor. Yeni BMW Kavisli Ekranı, sürücülerin daha rahat ekran takibi yapabilmesi için direksiyon simidi ile mükemmel bir uyum yakalıyor. Ayrıca, BMW iNEXT ve BMW i4’ün seri üretim versiyonlarında gelecek ekranların nasıl olacağına dair de bir ön bakış sunuyor. Bilgi ekranı ve Kontrol Ekranı’nın yüzeyleri sürücüye doğru eğimli şekilde tek bir parça halinde birleşiyor. Bu ekran tasarımı, bilgilerin gösterimini optimize ederken bir yandan da ekranın dokunma hassasiyetini daha sezgisel hale getiriyor. Yeni ekran teknolojisi sayesinde ekranları güneş ışığının yansımasından korumak için gereken kapak ihtiyacını da ortadan kaldırırken oldukça düzenli bir kokpit tasarımına katkıda bulunuyor.

BMW Kavisli Ekran, sürücünün önündeki ve orta konsolun üzerindeki bölümün büyük bir kısmını kaplayarak ön kısımda modern bir görünüm sunuyor. İlave olarak, ince ve kenarsız formu ile iç mekanda sofistike bir ambiyans yaratırken, fiziksel teması en aza indirmeyi hedefleyerek otomobille ilgili hemen hemen tüm komutların dokunmatik ekrandan kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

Arka koltukta oturan yolcular, bir coupé tasarımının beklentilerini aşan baş ve diz mesafesi ile konforlu yolcuklar yapabiliyor.

Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü

Üç farklı Deneyim Modu, yüzde yüz elektrikli sürüş sisteminin sunduğu yeniliklerin keşfedilmesine ve 2021’den sonraki yeni nesil işletim sistemi için de bir ön gösterim olmasına imkan sağlıyor. Core, Sport ve Efficient seçenekleri ile üç farklı Deneyim Modu, sürücülerin ekranı ve grafikleri nasıl deneyimlediğinden, iç mekanın nasıl olması gerektiğine kadar pek çok özelliğe sahip.

BMW Concept i4’ün duygulara hitap eden sesi

BMW Concept i4, sadece tasarımı ile değil, aynı zamanda benzersiz sesiyle de fark yaratıyor. Dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer tarafından BMW Sound Designer Renzo Vitale ile birlikte geliştirilen BMW IconicSounds Electric, BMW’nin elektrikli araçlarına duygu katarak, Concept i4’ü duyulabilir hale getiriyor. BMW Concept i4’ün sesi, “Core” modundaki sürüş seslerinden, “Sport” modunun daha yoğun ve belirgin seslerine kadar sürücülere pek çok farklı seçenek sunuyor. Kapının açık kaldığının uyarı sesi ve aracın başlangıç sesine kadar tüm sesler, incelikle ayarlanarak otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.