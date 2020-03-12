Şimdi çok daha sportif: Yeni Mercedes-Benz E-Serisi ve Mercedes-AMG E 53 4MATIC+

CARMEDYA.COM – Yeni Mercedes-Benz E-Serisi, Stuttgart’ta düzenlenen dijital basın lansmanıyla tanıtıldı.

Satışa sunulduğu 1946 yılından bu yana 14 milyon adedin üzerinde satan E-Serisi Sedan ve Estate, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. “Markanın Kalbi” olarak nitelendirilen E-Serisi, 2016 yılında yollara çıkan 10. nesli ile 1.2 milyon kullanıcı tarafından tercih edildi. Yalın ve heyecan uyandıran yenilikçi tasarımı kadar kaliteli ve nitelikli iç mekânıyla da dikkatleri üzerine çeken 10. nesil E-Serisi, her alanda güncellenerek segmentinin referans noktası olma iddiasını taşıyor.

Tasarım

Tam LED farların standart, MULTIBEAM LED farların opsiyonel olarak sunulduğu yeni E-Serisi’nin ön ızgarası ve ön tamponu da yeni. Yeni arka tampon, stop lambaları ve yeni bagaj kapağı ile tasarımcılar aracın arkasını yeniden yorumladı.

Giriş seviyesinde bile daha sportif bir görünüm sunan Avantgarde dış tasarım konsepti sunuluyor. Böylece E-Serisi’nin başlangıç modelinde ilk kez Mercedes-Benz yıldızı ön ızgaranın ortasında kendine buluyor. Exclusive versiyonu ise özel ön ızgarası, motor kaputunda dik konumda duran yıldız ve ön tampondaki krom süslemelerle isminin hakkını veriyor. AMG tasarım konsepti, AMG Performans modellerini andıran yeni tampon tasarımlarıyla daha sportif bir görünüm sergiliyor. Avantgarde ve AMG tasarım konsepti versiyonları güç kubbelerine sahip bir motor kaputuyla donatılıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi All-Terrain

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi, iç mekân da daha fazla konfor sunmak üzere güncellendi. Standart olarak iki adet dijital 10,25 inçlik ekran sunulurken, opsiyonel olarak iki adet 12,3 inçlik ekran alınabiliyor. Standart olarak LINGUATRONIC akıllı sesli komut sistemi ve arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon ile birlikte Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) kullanıma sunuluyor.

İç Mekân Yardımcısı, ENERGIZING COACH ve “PowerNap” (Plug-in hibrit modellerde) ile birlikte ENERGIZING Konfor Paketi ayrıca ENERGIZING koltuk kinetiği sürüş konforuna katkı sağlıyor. Yeni E-Serisi ile birlikte; tamamı deri, ahşap-deri ve spor olmak üzere üç farklı versiyonuyla tamamen yeni bir direksiyon simidi kullanılıyor.

Yeni teknolojiler ile daha güvenl

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi ile birlikte yeni nesil sürüş yardım sistemleri programa dâhil oldu. Yeni nesil direksiyon kapasitif olarak Eller Direksiyonda denetimi (sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığı denetliyor) yapıyor.

DISTRONIC aktif takip yardımcısı yol koşullarına göre hızı uyarlıyor. Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı, Sürüş Yardım Paketi ile alındığında dönüş fonksiyonu ile Aktif Fren Yardımcısı ve araçtan çıkış fonksiyonuyla Aktif Kör Nokta Yardımcısı sürüş güvenliğini daha da ileriye taşıyor. Fonksiyonları geliştirilen Park Paketi, 360° kamera sistemi ile yandan görünüm özelliği sunuyor. Ayrıca otomatik park fonksiyonunu paralel ve dikey park dışında ilk kez taralı alanlarda da çalışıyor.

Otoyoldaki dur-kalk, trafikte Aktif Dur-Kalk Yardımcısı yol şeritlerinin tespit etmesi halinde 60 km/s hıza kadar Şerit Takip ve Mesafe Takip Sistemleri’nin görevini üstleniyor. Bir dakikaya kadar olan durma sürelerinde aracın tekrar otomatik olarak harekete geçirilebilmesi sağlanabiliyor. Aktif Direksiyon Yardımcısı, çok şeritli yollarda acil durum şeridi işleviyle sürücüye yardımcı olabiliyor ve aracın merkezden uzaklaşmasını sağlıyor. Sistem otoyollarda 60 km/s’nin altındaki hızlarda çevredeki araçlara veya tanımladığı yol çizgilerine göre kendini uyarlıyor. Yol çizgilerini algılamaması halinde E-Serisi daha da önce de olduğu gibi öndeki aracı takip ediyor.

Yeni E-Serisi’nde sunulan ENERGIZING koltuk kinetiği minder veya sırtlıkta minik hareketler yaparak oturma pozisyonunun değişmesini sağlıyor. ENERGIZING konfor paketi, çeşitli konfor sistemlerini birbirine bağlıyor ve aydınlatma ve müzik türlerinin yanı sıra masaj fonksiyonlarını kullanarak farklı sağlık programları oluşturuyor. Plug-in hibrit versiyonlarda mola yerlerinde dinlenme veya seyahat esnasında aracı şarj ederken kullanılmak üzere “PowerNap” programı bulunuyor. Uykuya dalma, uyku ve uyanma olmak üzere üç aşamaya sahip olan program sürücünün performansını arttırabiliyor ve sürücünün enerji toplamasına olanak sağlıyor.

Elektrikli motor desteği ve ISG teknolojisi

Yeni E-Serisi ile birlikte elektrikli motorlara geçiş sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Dizel ve benzinli, Sedan ve Estate, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş olmak üzere yedi farklı Plug-in hibrit versiyon sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine, düşük emisyona ve yüksek güç üretimine sahip motorların güç yelpazesi benzinlilerde 115 ile 270 kW (156 ile 367 bg) ve dizellerde 118 ile 243 kW (160 ile 330 bg) arasında değişiyor.

İlk kez dört silindirli bir benzinli motor (M 254) ikinci nesil Entegre Marş Jeneratörü (ISG) ile donatılıyor. Bu donanım ilave 15 kW (20 bg)’a kadar ek güç ve 180 Nm daha fazla tork kazandırıyor. Söz konusu motorla donatılan versiyonlarda 48 Volt besleme kullanılıyor. Enerji geri kazanımı ve motoru kapatan “süzülme” fonksiyonu ile benzinli motor son derece verimli bir yapı sergiliyor.

9G-TRONIC otomatik şanzıman da ikinci nesil ISG’nin adaptasyonu için geliştirildi ve ilk etapta dört silindirli motorla kullanılıyor.

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+

Yeni Mercedes-AMG E 53 4MATIC+

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+, baştan aşağı yenilenen ön görünüm, yüksek performanslı E-Serisi’ne daha güçlü bir imaj kazandırıyor. AMG’ye özgü ön ızgaranın A şeklindeki geometrisi kadar, ince LED far tasarımı da daha geniş bir görünüm hissi veriyor. Yeni arka tampon ve yeni arka difüzör olmak üzere kapsamlı tasarım güncellemeleri daha kaslı bir arka görünümü beraberinde getiriyor. Geniş ekranlı kokpit tasarımı, yeni AMG Performance direksiyon ve AMG’ye özgü MBUX fonksiyonları aracın sportif karakterini vurguluyor.

Aerodinamik açıdan optimize edilen beş adet çift kollu tasarıma sahip 19 inçlik jantlar dışında 20 inçlik jantlar da sunuluyor. Jantlar mat siyah dışında parlak titanyum gri olarak da tercih edilebiliyor.

Elektrik destekli 3.0 litre hacimli motor, turbo ve ek elektrikli kompresör olmak üzere çift aşırı besleme ünitesine sahip. Motor 320 kW (435 bg) güç ve 520 Nm tork üretiyor. EQ Boost marş jeneratörü kısa süreliğine ilave 16 kW (22 bg) güç ve 250 Nm tork kullanıma sunarken, aynı zamanda 48 Volt elektrik sistemini besliyor. Motorun gücü AMG SPEEDSHIFT TCT 9G otomatik şanzıman ve tam değişken dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ ile yola aktarılıyor.

Yeni Mercedes-AMG E 53’te standart olarak 250 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılan maksimum hız, Sürücü Paketi ile 270 km/s’e çıkıyor. Yüksek performanslı fren sistemi otomobilin yüksek güç ve performans seviyesini karşılıyor. Ön aksta üzerinde AMG baskısı bulunan dört piston kaliperli, delikli ve hava kanallı, 370 x 36 mm ebatlarında ve arka aksta ise tek piston kaliperli, hava kanallı, 360 x 26 mm ebatlarında diskler kullanılıyor.