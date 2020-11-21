Skoda Türkiye’ye Felis Ödülü!

CARMEDYA.COM – Skoda Türkiye, İyilik Araçları projesi ile Gündem ve Kriz Yönetimi kategorisinde Felis Ödülü’ne layık görüldü.

Felis Ödülleri, reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulaması ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla 2006 yılından bu yana düzenlenmektedir. Uzman jüri tarafından değerlendirilen çalışmalar 18 farklı kategoride Felis Ödülleri kapsamında ödüllendiriliyor.

Skoda Türkiye’ye ödül getiren projede İyilik Araçları farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin sağlık kuruluşlarına ulaştırılabilmesi için de lojistik hizmeti verirken, aynı zamanda sokak hayvanlarına da mama ve su vererek beslenmelerine yardımcı olunması amaçlandı.