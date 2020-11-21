Pirelli’den yenilenen Ford F-150 için özel lastik

CARMEDYA.COM – Pirelli’nin terzi işi bir yaklaşımla geliştirdiği Scorpion ATR lastikler, 38 yıldır Amerika’da en çok satan ve bir F-Series modeli olan yeni Ford F-150 için özel olarak tasarlandı.

Güçlü iş birliklerini 20 yıldan uzun süredir devam ettiren Pirelli ve Ford, şimdiye dek 15’i aşkın farklı Ford modeli için özel tasarımlı lastikler geliştirdi. Tüm bu ortak çalışmalar şimdi Scorpion ATR lastiğin bu versiyonunda yeni F-150’nin performansını vurgulamak için tasarlanmış inovasyonlar şeklinde hayat buluyor. Bu yeni lastik tasarımı, Pirelli Scorpion ailesinin önümüzdeki dönemde pazara sunulacak çeşitli lastikleri için de bir temel oluşturacak.

Pirelli ve Ford mühendisleri ortak tasarım çalışmalarını, prototip hazırlamayı, endüstriyel aşamaları, iç mekanda zorlayıcı testleri, ayrıca yüzlerce saatlik simülasyon ve modellemeyi kapsayan titiz bir homologasyon sürecini geçtiğimiz iki buçuk yıl birlikte yürüttüler.

Amaç, Ford’un tüm hedeflerinin entegre edildiği mükemmel uyumlu bir lastik tasarlamaktı. Pirelli mühendisleri, dönme direncini geliştirmek ve en üst düzey kavrama sunmak için yeni F-150’ye özel kalıp profilleri tasarladı.

Scorpion ATR, lastiklerden kaynaklanan gürültüyü 3 desibele kadar azaltacak özel bir sırt deseniyle tasarlandı. Pirelli teknisyenleri, ayrıca bu güçlü araç için ıslak zeminde güvenli yol tutuşu ve kar performansı sağlamak amacıyla yeni nesil bir sırt hamuru üzerinde de çalıştı.

Pirelli, bu hedeflere ulaşmak ve Ford’un lastik özelleştirme taleplerini yerine getirmek için geliştirmenin her aşamasında ve iyileştirmelerde en ileri simülasyon ve mühendislik araçlarından yararlandı. Bu dijital ortak tasarım yaklaşımı, geliştirme hızını ciddi oranda artırıp lastik performansını optimize ederken test edilen fiziksel lastik sayısının da azaltılmasını sağladı.

Ford F-150 için tasarlanan Pirelli Scorpion ATR lastikler, 275/60R20 ve 265/70R17 olmak üzere iki boyutta sunuluyor.

Pirelli’nin Scorpion SUV ve hafif kamyonet lastikleri yelpazesinin bir parçası olan ATR, konforun yanı sıra mükemmel tutuş ve aşınmaya karşı daha fazla direnç sağlıyor. ATR, ayrıca bir Dört Mevsim lastiği olarak farklı zeminlerde ve hava koşullarında kontrollü performans sunuyor.