KYMCO Doğan Trend Otomotiv’le Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Motosiklet dünyasının scooter sınıfındaki önde gelen isimlerinden KYMCO’nun Türkiye’deki yeni yetkili distribütörü Doğan Trend Otomotiv oldu.

Yıllık 1 milyon adedin üzerindeki üretimiyle küresel oyuncular arasında yer alan ve kendi kategorisinde Avrupa pazarında 3. sırada bulunan KYMCO’nun, Türkiye pazarındaki hizmet ağı da Doğan Trend Otomotiv ile güçlenecek.

KYMCO, ayrıca elektrikli modellerini de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. KYMCO Türkiye’de; Agility 125i +16, Agility 125i Carry, People S 125i, People S 150i, Xtown 250i ve Downtown 350i TCS modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin

Konuyla ilgili konuşan Doğan Holding Otomotiv Grubu şirketleri ve Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, “Otomotiv işimizi büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladığımız, kısaca ‘4×4’ adını verdiğimiz stratejik planımızı hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mutluyuz, çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. KYMCO ile önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Kısa vadede motosiklet iş hacmimizi yeni markamızla beraber en az ikiye katlamayı uzun vadede ise Türkiye’mize tüm Avrupa’yı hedefleyen üretim tesisini kazandırmayı umuyoruz” dedi. KYMCO Türkiye için merkezi yapılanma çalışmalarına hızla başladıklarını sözlerine ekleyen Dağtekin, ilk olarak Avrupa’da başarılarıyla öne çıkan scooter modellerini ve ardından elektrikli modelleri de ürün gamına ekleyeceklerini sözlerine ekledi.