İkinci el otomobil sektöründe fiyatlar yükselişe geçti

CARMEDYA.COM – İkinci el araç sektöründe faaliyet gösteren ikinciyeni.com, pazarda fiyatların yeniden artmaya başladığını açıkladı.

Kasım 2020’den bu yana fiyatlardaki düşüşün mart ayında durduğunu ve bazı modellerde fiyat artışlarının yaşandığını kaydeden marka, mart ayından itibaren fiyatların düşme trendinin durmasını bekliyorduk beklediğimiz gibi oldu, fiyatlardaki artış trendi devam edebilir şeklinde konuştu.

Ocak ve şubat aylarında 787 bin 366 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını kaydeden Emre Ayyıldız, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ocak ayında 380 bin 109, şubat ayında ise 407 bin 257 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk iki aylık dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50’ye yakın bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19 salgını ve en önemlisi kredi faizlerinin yüksek seyri bu daralmanın sebeplerinin başında geliyor. Bahar aylarının gelmesi, Covid-19 salgını kapsamındaki kısıtlamalarda uygulanan esneklik ve yoğun aşılama programıyla otomotive olan talebin yeniden oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Tüketicilerin finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte satışlarda artış ivmesi yakalanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İkinci el otomobil pazarında ezberleri bozmaya devam ettiklerini belirten Ayyıldız, “Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde başladığımız bayilik sistemiyle dijitaldeki gücümüzü fiziksel satış ortamına da taşıdık. İstanbul Sancaktepe Otostat’ta ve Gaziantep’teki bayilerimiz ile hizmet vermeye başladık. Bu yıl içerisinde bayi sayımızı arttırmaya devam edeceğiz ve yıl sonuna kadar yatırımlarımıza devam ederek 12 bayi daha açmayı hedefliyoruz. Ayrıca bayilik sistemiyle birlikte aracını ikinciyeni.com’dan satmak isteyenler platform üzerindeki yapay zeka temelli Carwizz uygulaması vasıtasıyla araçlarını hızlıca değerleyip bayilere araçlarını hızlıca satabiliyor ve anında aracını nakde çevirebiliyor ” ifadelerini kullandı.

500 bine yakın üyesi bulunan ve 135 bine yakın ikinci el otomobilin satışını dijital altyapısıyla gerçekleştiren ikinciyeni.com, geçtiğimiz yıl kullanırken sat özelliğini de hayata geçirmişti. Kullanırken sat özelliği sayesinde platform üzerinden aracını satmak isteyenler, araçları satılana kadar 500 km daha kullanmaya devam ediyor.