Klasik Araç Tutkunları müzayedede buluştu

CARMEDYA.COM – Geçtiğimiz aylarda 2plan tarafından ikincisi gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Klasik Araç Müzayedesi’nin bir yenisi daha düzenlendi.

Klasik araç tutkunlarının ve koleksiyonerlerin yoğun katılım gösterdiği müzayede, hem fiziki hem de eş zamanlı telefon bağlantısı katılımı ile yapıldı.

2plan tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Terminal konseptinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen müzayedede kıyasıya bir rekabet yaşandı. Klasik araç severlerin eşliğinde 1 saat süren açık artırmanın sonunda toplam satış değeri 19 milyon 405 bin TL olan klasik araçlar yeni sahipleri ile buluştu.

Yaklaşık 200’den fazla klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen müzayedede, 1934-2003 model yılı arasında değişen toplam 26 klasik araç satışa çıktı. Müzayede kapsamında 1996 model Porsche 911 Carrera 10 milyon TL’den en pahalı araç olarak satılırken, 1968 model Aston Martin DBS Vantage 6 milyon 475 bin TL’den, 2000 model Land Rover Defender ise 2 milyon 960 bin TL’den sahibini buldu.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür

“Klasik araç tutkunlarını bir kez daha buluşturmaktan memnunuz”

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Otomotiv merkezi olarak konumlandırdığımız 2plan Terminal’de klasik araç tutkunlarını bir kez daha buluşturmaktan çok memnunuz. Klasik Araç Müzayedesi’ni yapmak ve müzayedede sunacak araç bulmak kolay değil. Klasik araçların sınırlı bir kitleye hitap etmesine rağmen yoğun katılım gerçekleştiği için mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.