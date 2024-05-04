Honda Motosiklet Günleri başlıyor

CARMEDYA.COM – Honda, motosiklet kullanıcılarını ve motosiklet severleri bir araya getireceği Motosiklet Günleri etkinliğinin üçüncüsünü 10 – 11 – 12 Mayıs 2024 tarihlerinde Honda Motosiklet Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Motosiklet tutkunları için yeni modellerin ön gösteriminin yapılacağı, test sürüşlerinin düzenleneceği, söyleşilerin, simülasyonların, yarışmaların, eğitimlerin ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı Honda Motosiklet Günleri’nde hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler gün boyunca devam edecek.

Etkinliğe katılım, https://hondamotosikletgunleri.com/”hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden doldurulan form aracılığı ile oluşturulan davetiyedeki QR kod kullanılarak ücretsiz olarak sağlanacak.

Yeni motosiklet modelleri ilk kez sergilenecek

Türkiye’nin 9 yıldır üst üste en çok satan motosiklet markası olan Honda’nın farklı segmentlerdeki geniş ürün gamının sergileneceği Honda Motosiklet Günleri’nde katılımcılar ayrıca yılsonuna kadar satışa sunulacak olan SH125i modelini de görebilecek.

Honda’nın sevilen modellerini deneyimleme imkânı

Honda Motosiklet Günleri’nde katılımcılar Adventure, Bigscooter, Naked, Off-road, Supersport, Touring, Sporttouring, Scooter ve LMC segmentlerinden 22 farklı model ile test sürüşü gerçekleştirebilecek. Honda’nın dikkat çeken modellerini deneyimlemek isteyenler yine web sitesi üzerinden etkinlik süresince istedikleri gün ve saat için randevu oluşturarak test sürüşü yapabilecek.

Motosiklet dünyasının öne çıkan isimleri deneyimlerini paylaşacak

Motosiklet tutkunlarının sosyal medyada en çok takip ettiği isimler de Honda Motosiklet Günleri’nde olacak. Hem motosiklet sürüş deneyimlerini hem de takipçilerinin merak ettikleri konularda görüşlerini paylaşacak isimlerin yer alacağı söyleşilerde, katılımcılara motosiklet dünyasının dinamikleri hakkında bilgi verilecek. Söyleşi yapacak isimler, Honda’nın temel ilkeleri arasında da yer alan güvenlik başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı sürüş rotalarındaki deneyimlerini ve Honda modellerine yönelik kullanıcı yorumlarını da paylaşacak.

Çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler sunulacak

Hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifli bir hafta sonu geçirmesi için birbirinden farklı etkinliklerin sunulacağı Honda Motosiklet Günleri’nde çocuklara, Honda’nın dünya çapında uyguladığı bir program olan Ayatori Eğitimi verilecek. Temel trafik ve güvenlik kurallarının aktarıldığı Ayatori Eğitimi’nin yanı sıra çocuklar için özel oyun alanları ve boyama etkinlikleri de olacak.