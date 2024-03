Yeni trend satın alma yerine kiralama!

CARMEDYA.COM – Bor Holding bünyesinde hizmet veren kısa dönem araç kiralama markası SIXT Türkiye ile uzun dönem kiralama şirketi Borlease Otomotiv’in Genel Müdürü Yiğit Aras, kiralama taleplerinde 2024 yılında önemli artışlar yaşanacağına dikkat çekti.

Aras, düzenlenen basın toplantısında 2023 yılı araç kiralama sektörünü değerlendirirken, 2024 yılına dair hedef ve beklentileri hakkında öngörülerini de aktardı.

Aras, sektör değerlendirmesi yaparken 12 ay üzerini uzun dönem, 12 ay altını ise kısa dönem kiralama olarak bakmak gerektiğine işaret ederek “2023 yılında uzun dönem kiralama için oldukça hareketli bir yıl oldu. Pazar büyüyerek, pandemi sonrası toparlanma yaşandığının sinyalini verdi. Kısa dönem kiralama da aynı şekilde 2023 yılında oldukça iyi bir sezon geçirdi. Özellikle de şehir içi kiralamalarında da artışlar meydana geldi. Kiralama sektöründeki bu artışta, otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişlerin çok önemli etkisini gözlemledik. Bu artışların süreceğini öngörüyorum” dedi.

Global performans değerlendirmelerinde SIXT Türkiye olarak son iki yılda büyük başarılara imza atarak “En hızlı büyüyen ülkelerden birisi” olduklarını da sözlerine ekleyen SIXT Türkiye ve Borlease Otomotiv Genel Müdürü Yiğit Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü; “SIXT Türkiye ve Borlease, Bor Holding’in otomotiv grubunun amiral gemileridir. 2023 yılı markalarımızın hedeflerine ulaştığı bir yıl oldu. Borlease’i halka arz etmek bizim için çok önemliydi. Bu halka arz, markamıza ciddi bir finansal güç getirdi. Borlease olarak çok yakın bir zamanda uluslararası bir şirketle anlaştık ve 600’e yakın araç verdik. Bunun yanında yine iki büyük uluslararası şirketle de anlaşmak ve onlara uzun dönem araç kiralamak üzereyiz. SIXT Türkiye olarak pazarda ilk 3 marka içinde yer alıyoruz. Yine bu sıralamadaki yerimizi koruyoruz ve 2 sene önce yüzde 7 olan pazar payımızı yüzde 11–12 seviyelerine çıkarttık. Geçtiğimiz yıl, yüzde 100’ün üzerinde gelir ve yüzde 15’e yakın araç parkı büyüme rakamlarına ulaşmak bizim için oldukça heyecan verici ve önemli bir gelişmeydi.”

“2024 yılında araç kiralama iyi bir opsiyon olacak”

Aras, 2024 yılı için de sektördeki büyümenin devam etmesini beklediklerini belirterek 2024 yılında yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle araç kiralamanın oldukça iyi bir “opsiyon” olacağına dikkat çekti. Turizm sektörünün beklentilerine paralel bir şekilde araç kiralama sektörünün de iyi bir yıl geçireceğini öngördüklerini de dile getiren Aras “SIXT Türkiye olarak geçen yıl yaklaşık yüzde 15 büyüdük. Bir önceki sene de yaklaşık yüzde 10 büyüdük. 2024 yılında stratejik planımız arasındaki maddelerin en önceliklerinden biri yine büyümek olacak. Gelir, araç, şube ve personel argümanlarında büyüme, stratejimizin ilk sırasında yer almaya devam edecek. Bunun yanında gelirlerimizle birlikte, araç adedimizi ve kiralama günlerimizi de artırmak amacındayız. Şu an için filomuzun yaklaşık 2 bin adedi Borlease, 5 bin adedi ise SIXT filosunda bulunan araç sayımızı toplamda 8 bin 500-9 bin adetlere yükseltme hedefindeyiz. Kısa dönem kiralamada her ne kadar ekonomik araçlara talep artsa da biz ekonomik plus, SUV ve premium araçlara da yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

Mobilite çözümlerinde zirve hedefi

Aras, mobilite kavramının günümüzde en önemli konulardan biri haline geldiğini söyleyerek “SIXT olarak vizyonumuzu sürdürülebilir mobilite çözümleri çerçevesinde şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu stratejik kararın arkasında esneklik, müşterinin ihtiyaçlarına hem bireysel hem kurumsal doğru bir şekilde cevap verme düşüncesi de vardı. Mobilitenin tüketiciyle buluştuğu bir stratejimiz var ve bunu otomotiv grubu olarak başarmak istiyoruz. Bu amaçla stratejilerimizi belirledik. Mobilitenin en önemli lider firmalarından biri olma hedefini taşıyoruz. Örneğin, elektrikli araç kiralayan bir müşterimizi ihtiyaç duyması anında yola devam edebileceği esnek çözümler sunma çabasındayız. Mobilite çözümleri A noktasından B noktasından ulaşmada tüm araçları kullanabilme özgürlüğünü taşıyor. Elektrikli araçlar da buna dahil. Mobilite çözümlerinde elektrikli araçlara baktığımızda uzun mesafe yolculuklarında menzil başta olmak üzere kullanıcıların sahip oldukları endişeleri ortadan kaldıralım amacındayız. Mobilite çözümleri konusunda Türkiye’deki en iyi tedarikçi olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“SIXT+ sektörde fark yaratıyor”

SIXT ve Borlease Otomotiv Genel Müdürü Yiğit Aras, müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için sundukları yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler hakkında da bilgiler vererek şöyle konuştu;

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek SIXT+ abonelik sistemini geçen yıl hayata geçirdik. Elektrikli araçlarımız ile başlattığımız bu sistem, şimdi tüm SIXT filosunu kapsamakta. Bu sistem, Avrupa ve Amerika’da çok fazla kullanılan ve esnek çözümler sunan global bir ürün. Normal kiralamadan farklı bir uygulama. Örneğin, normal kiralamada cayma bedeli ödenirken, SIXT+ aboneliğinde cayma halinde bir bedel ödenmiyor. Elektrikli bir araç kiraladıysanız, onu bırakarak geleneksel motorlu bir arabaya geçebiliyorsunuz. SIXT+ bu açıdan önemli ve beklentileri karşılayan bir hizmet oldu. İlerleyen dönemde SIXT+ abonelerine farklı paketler sunacağız. Aylık abonelikleri boyunca merak ettikleri farklı bir aracı kiralayabilecekler. Kullanıcılarımız iş için şehir dışına çıktıklarında, havalimanına aracını bırakacak, gittiği şehirde farklı bir araç alabilecekler, dönüşte de tekrar havalimanından aracını alıp kullanmaya devam edecekler. Bu sistemin aplikasyonu üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Müşterilerimiz uygulama üzerinden araç tipi, aracın alınacağı yer ve saat gibi seçimleri yapacak. Dijital onayların ardından işlemler için beklemeden direk aracına binip hareket edebilecek. Pazarın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biz bu alanda öncü olmaya çalışıyoruz” dedi.

Hizmet verilen il sayısı 27’ye çıkacak

SIXT Türkiye’nin büyüme planları içerisinde alt bayilikler verme kararları olduğunu da belirten Aras, şunları söyledi; “SIXT Türkiye olarak İstanbul Havalimanı, İzmir Havalimanı, Ankara Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı gibi ya da şehir içerisinde çok önemli noktalarda bulunuyoruz. Stratejik olarak nitelediğimiz çeşitli illerde ise otomotiv bayileriyle yol almayı tercih ediyoruz. Bugün alt bayilik yapımızda anlaştığımız 10 adet bayimiz var. Bu yıl içerisinde yaklaşık olarak 23 bayiye ulaşmayı ve toplamda 22 kurumsal ofisimizle birlikte 45 SIXT Türkiye ofisi ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. Erzurum’daki franchise operasyonumuzu değiştirdik, başka bir bayi ile çalışmaya başladık. Diyarbakır’da ilk anlaşmamızı yaptık, Mardin ve Van’a da bayilikler verdik. Bazı şehirlerde örneğin İstanbul’da ve Ankara’da biz varız ama belki bazı noktaları şehir içerisinde de verebiliriz. Yakın zamanda Çorlu’da bir girişimimiz oldu. Eskişehir, Samsun, Denizli, Çorlu, Mersin ve Adana’da bayilik kanalıyla ofislerimiz var. Trabzon’da ise kurumsal ofisimiz bulunuyor. Şu an itibariyle 22 il’de bulunuyoruz. Yeni yapılanmalarla birlikte hizmet verdiğimiz il sayısı da 27’ye çıkacak.”

Dijitalleşme büyük önem taşıyor

Teknoloji konusunda önemli yatırımları olduğunu da söyleyen Aras, grup şirketleri Tardigrad ile kendi iç yazılımlarının yine kendileri tarafından yazıldığını belirtti.

Aras, şöyle konuştu; “Biz, marka olarak dijitalleşmeye doğru adım atarken, aynı zamanda müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmak üzere hareket ediyoruz. İhtiyacımız olan yeni dijital ürünleri ve hizmet opsiyonlarını dizayn etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl içinde, araç teslim ve iade sürecimizi şubelerimizde dijital hale getirmiştik. Ek olarak, rezervasyon alma, hedefli pazarlama, kurumsal ve bireysel müşterilerimiz için CRM süreçlerimizde dijital teknolojileri kullanıyoruz. Yakın bir gelecekte ise planlarımız arasında fiyatlandırma ve gelir yönetimimizin tam otomasyonu ve müşterilerimiz açısından uçtan uca tasarlanmış bir dijital on-boarding planımız da var.” dedi.

İnsan kaynağı için SIXT Akademi kuruldu

Eğitimi çok önemsediklerini dile getiren Aras, bünye içinde insan kaynağı yetiştirmek için geçen yıl SIXT Akademi’yi kurduklarını söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Kendi içimizden eğitmenler yetiştiriyoruz. Akademiyi kurmamızın en büyük stratejik olgusu içerideki kaynağımızı yetiştirmek. Seçilen iki eğitmenimizi Almanya’ya gönderiyoruz. Burada aldıkları eğitimi burada yurt içinde aktaracaklar. Stratejik bir plan çerçevesinde sektörün liderliğini yapacağımız bir uygulama getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim için akademinin önemi çok büyük. Sadece SIXT için değil Bor Holding içerisinde faaliyette bulunacak bir kurum olacak.” dedi.

Kadın çalışan sayısını da artırmayı hedeflediklerini belirten Aras, sektörde kadın istihdamının az olduğunu kendi bünyelerinde şu an itibariyle iki şube müdürünün kadın olduğunu belirterek bu sayıyı artırma hedefinde olduklarını da söyledi.

2024 yılında da müşteri odaklı yatırımlarımız sürecek

SIXT Türkiye ve Borlease Otomotiv Genel Müdürü Yiğit Aras müşterileri merkeze alan bir yaklaşım içinde olduklarını da belirterek “En ayırt edici özelliğimiz çalışanlarımız ile birlikte uzun ve kısa dönem taleplere yanıt verebilen bir holding yapımızın olmasıdır. Estasyon ile şarj istasyonu çözümleri sunarken, Magdeburger Sigorta şirketimiz ile sigorta çözümleri, Tardigrad yazılım şirketimiz ile de teknolojik çözümler sunuyoruz. Tüm bunların yarattığı sinerji ile SIXT Türkiye olarak, 2023 yılında elde ettiğimiz başarıların üzerine koyarak, 2024 yılında da müşteri odaklı yatırımlarımız ile büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Estasyon markası ile elektrikli araçlara şarj hizmetini yaygınlaştırmak için adımlar attıklarını da dile getiren Aras, “AVM’lerde ve turizm bölgelerinde olan yatırımlarımızı artırmak gibi bir planımız var. AC ve DC olarak bu yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

SIXT Türkiye’nin performansı ödüllendirildi

Aras, “Türkiye’deki performansımız son 2 yıldır bize ödüller de getirdi. İki yıl önce Türkiye olarak yaptığımız yatırımlarla en hızlı büyüyen ülkesi ödülünü de aldık. En iyi pazarlama ödülünü kazanmanın yanı sıra bu sene de en fazla büyüyen iki ülkeden biri olduk. Aynı zamanda sikayetvar.com “A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards” ödüllerinde SİXT Türkiye, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Araç Kiralama kategorisinde “Diamond” ödülüne layık görüldü. ” dedi.