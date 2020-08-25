Audi yeni nesil OLED teknolojisine geçti

CARMEDYA.COM – Audi, aydınlatma sistemlerinde ‘Dijital OLED’ teknolojisini kullanmaya başladı.

2016 yılında organik ışık yayan diyotları (OLED) aydınlatma sistemlerinde kullanarak bu alanda bir öncü olan Audi, bu teknolojiyi dijitalleştirerek, bir yandan yol güvenliğine katkı sağlamayı, bir yandan da arka farların kişileştirilmesine imkan tanımayı hedefliyor.

Yarı iletken kristallerden oluşan noktasal ışık kaynaklarının kullanıldığı LED‘lerin aksine, panel radyatörlerden oluşan OLED teknolojisi, homojen, yüksek kontrastlı bir ışık üretiyor ve sınırsız bir dimlenebilme imkanı tanıyor. Bu sayede, ayrı ayrı kontrol edilebilen ışık segmentleri yaratabilen bu teknoloji, herhangi bir reflektör, optik fiber veya benzeri bir optik malzemeye gerek duymadığı için, verimli, hafif ve düz şekliyle tasarım açısından da birçok kapıyı açıyor.

Ayrıca, bir OLED aydınlatma elemanı yalnızca bir milimetre kalınlığındayken, geleneksel LED çözümleri 20 ila 30 milimetrelik çok daha fazla derinlik gerektiriyor. Diğer yandan, bir OLED’in enerji gereksinimi, LED optiğin benzer homojenliğe ulaşması ihtiyaç duyduğu enerjiden çok daha az.

Ekrana dönüşen arka farlar

İlk olarak 2016 yılında ürettiği Audi TT RS modelinin arka farlarında yerleşik OLED teknolojisini kullanmaya başlayan Audi, artık dijital OLED teknolojisine geçiyor. Böylece neredeyse bir tür ekrana dönüşen arka far sistemi tasarım, kişiselleştirme, iletişim ve güvenlik konularında gelecek için yeni fırsatları da beraberinde getiriyor.

Güvenliğe katkısı da arttı

Dijital OLED arka farlarda bir yakınlık algılama özelliği kullanılıyor. Araca, arkadan başka bir aracın 2 metreden daha fazla yaklaşması durumunda, tüm OLED bölümleri yanıyor ve mesafe artmaya başladığında orijinal haline geri dönüyor.

Dinamik sinyallerin kullanılması yönünde uluslararası karar verici otoritelere yönelik birçok çalışma yapan ve bu teknolojiyi otomotiv dünyasına kazandırmakta büyük rol oynayan Audi, dijital OLED teknolojisinin gelecekte arka farların trafik uyarı sembolleri olarak görülebilmesi yönündeki çalışmalara da şimdiden başladı. Trafikteki diğer araç kullanıcılarına, kaygan yolları veya trafik sıkışıklığı gibi tehlike oluşturabilecek konularda erken uyarılar verebilecek önceden tanımlanmış semboller, daha güvenli sürüşler için gelecekte kullanılabilecek…