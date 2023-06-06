Audi’den eğlenceli şarj merkezleri!

CARMEDYA.COM – Audi, elektriki otomobillerin şarj edileceği istasyon kavramına yeni bir anlayış getirdiği Audi Şarj Merkezlerinin üçüncüsünü Berlin’de hizmete aldı.

Çoğunlukla müşterilerin günlük rutinlerinde şarj için 30 ila 40 dakika kalacakları şekilde inşa edilen Şarj Merkezindeki depolama ünitesi, her şarj noktasında daima 320 kW ile sabit bir enerji beslemesi sağlıyor.

Audi kullanıcılarının rezervasyon sistemiyle faydalandığı Şarj Merkezlerinde talep yoğunluğu olması durumunda, hızlıca bir başka güç ünitesi daha eklemek mümkün olabiliyor. Ayrıca modüler konsept sayesinde, dört şarj noktası hızlı bir şekilde altıya çıkarılabiliyor. Bu da, daha yüksek talebe anında yanıt vermeyi mümkün kılıyor.

Audi, Berlin’deki Şarj Merkezinde alışveriş fırsatlarına ve bir gurme bistrosuna sahip olan Frischeparadies ile işbirliği yapıyor. Bu yeni tesisin Nürnberg ve Zürih’teki şarj merkezlerinden en önemli farkı da Frischeparadies’in elektrik şebekesine bağlı olması. Geliştirilen dinamik, akıllı şebeke kontrolü, Frischeparadies’in şebekeden ne kadar güç çektiğini aktif olarak ölçüyor. Bu sayede, Frischeparadies’in şebekedeki enerji talebi düşük olması durumunda Audi’nin enerji kullanmasını sağlıyor. Bu da ek bir enerji bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Mevcut elektrik şebekesi altyapısını en iyi şekilde kullanma olanağı sağlıyor, çünkü 1,05 MWsa batarya depolama sistemi, şarj merkezini güç gereksinimleri açısından bağımsız hale getiriyor.

Audi Şarj Merkezinde yer alan batarya depolama sistemleri, Audi e-tron test araçlarının yüksek kapasiteye sahip bataryalarını kullanıyor. Bu sayede bir anlamda bataryalara ikinci bir ömür veriliyor. Nürnberg’teki tesiste her biri 198 modüllü üç güç ünitesi ve 330 modüllü bir depolama ünitesi kurulu. Tüm bunlar toplamda 924 modül oluşturuyor. Berlin’de 1,05 MWsa kapasiteli toplam 396 modül bulunuyor ve bu 14 Audi Q4 e-tron’a eşdeğer.

Önümüzdeki günlerde Salzburg’da ve arkasında da Münih’te bir Audi Şarj Merkezi açmayı planlayan Audi, ilk planda dinlenme salonu olmayan alanlar kullanıma sunacak. Hizmet tesisleri için işbirliklerine gitmeyi amaçlayan Audi, mümkün olan en iyi hizmeti sağlayabilmek adına kompakt versiyonlarla müşterilerin düşüncelerini de toplamayı amaçlıyor.