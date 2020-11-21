Autobest’ten Citroen Ami’ye ödül

CARMEDYA.COM – AutoBest jürisi tarafından Citroen Ami’ye, Bir Yıldız Doğdu özel ödülü verildi.

Mayıs ayından bu yana Fransa’da satışta olan Ami, kapalı ve güvenli bir kabin içinde iki kişinin seyahat etmesine izin verirken, 14 yaşından büyük herkesin kentsel ulaşımda hayatını kolaylaştıran bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Geniş kitlelere daha fazla hareket özgürlüğü sağlayan yeni elektrikli bireysel mobilite çözümünün yenilikçi yaklaşımı ödüllendirildi.

Bir Yıldız Doğdu

Ami, yeni nesil ulaşım beklentilerine pratik bir cevap niteliğini taşıyor. Kompakt boyutu, sıra dışı tasarımı ve görsel yaklaşımı ile şehir içi ulaşıma yeni bir bakış getiriyor.

AutoBest jürisinin kararını etkileyen detaylar

Kendine özgü ulaşım çözümü

• Ami tamamen elektrikli bir araç. Sıfır emisyon seviyesi ile sessiz ve akıcı bir sürüşle tüm şehir merkezlerine erişim sağlayabiliyor. Ayrıca akıllı telefon gibi standart bir elektrik prizinde sadece üç saatte şarj edilebilen bir bataryaya sahip.

• 2,41 metrelik uzunluğu ve 7,20 metre dönüş çapıyla son derece kompakt ve çevik bir araç olarak şehir içinde ulaşımı ve park etmeyi kolaylaştırıyor.

• Kompakt dış boyutlarına karşın geniş ve ferah bir yaşama alanı sunan Ami, güneş veya yağmur gibi dış etkenlerden koruyan; kapalı, korunaklı ve ısıtmalı kabini ile iki kişinin rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmesine olanak tanıyor.

• Orijinal bir form ve yenilikçi bir tasarımla dikkat çeken Ami simetrik parçalar ve altı aksesuar paketiyle zengin bir kişiselleştirme yelpazesi ve son derece özgün bir görünüm sunuyor.

Herkes için erişilebilir

• Ami, Fransa’da 14 yaşından itibaren ehliyetsiz olarak sürülebiliyor.

• Cazip ve esnek ulaşım çözümleri herkesin gereksinimine uygun bir finansman ile sunuluyor. Ayrıca çeşitli kiralama ve araç paylaşım çözümleri ile kullanıcısının karşısına çıkıyor.

Dijital bir satış yolculuğu

• Citroen, Ami ile müşterilerinin değişen tüketim alışkanlıklarına yanıt olarak dağıtım yöntemini yeniden şekillendiriyor. Özel olarak geliştirilen web sitesi ile satın alınan Ami, zamandan tasarruf eden özgür ve kolay bir müşteri deneyimi sağlıyor.

• Müşteri; akıllı telefon, tablet veya bilgisayar gibi dijital cihazlardan haftanın yedi günü 24 saat ve dilediği yerden ve evinden çıkmadan Ami’yi keşfedebiliyor, yapılandırabiliyor, sipariş edilebiliyor ve ücretini ödeyebiliyor. Müşteri ayrıca bir deneme sürüşü için rezervasyon yapabiliyor, çağrı merkezi üzerinden ek bilgi alabiliyor, yetkili satış noktalarının listesini inceleyebiliyor veya teslimat adresini belirleyebiliyor.

• Bir diğer önemli özellik olarak Ami, tıpkı diğer tüketici ürünleri gibi müşterinin evine teslim edilebiliyor.

Özel dağıtım metodu

• Citroen Ami, Fransa’da ülkenin dağıtım lideri ve kentsel mobilite pazarında kilit bir oyuncu olan Fnac-Darty ağı ile olan iş birliği sayesinde yeni nesil tüketim alışkanlıklarına uygun yöntemlerle yeni müşterilere hitap ediyor.

• Otomobilin taze ve ilginç ruhuna uygun olarak Ami, alışılagelmiş bir showroom yerine özel malzemeler (ahşap, metal) ve özel renklerle (turuncu) şekillendirilen pop-up oluşumlarda sergileniyor ve otomobil sergileme kurallarını yeniden yazıyor. Ami aksesuarları, bir inşaat setinin bileşenleri gibi gergilerle panellere monte ediliyor.

Eksiksiz ve orijinal test sistemi

Citroen, Ami’nin olabildiğince çok kişi tarafından deneyimlenmesini ve test edilmesini sağlamak için olağan test sistemini genişletti;

• Mobil pop-up mağazaları yaz boyunca Fransa’da aktifti.

• Seçili Fnac ve Darty mağazalarında Ami sergiliyor ve test için sunuluyor.

• Kampanyaya katılan Fransa Citroen bayileri

• Müşterinin evinden yapılan test sürüşleri

Bugüne kadar Fransa’daki 2 bin 400 müşteri, şehir için tasarlanmış bu yenilikçi kişisel mikro ulaşım çözümünü tercih etti.