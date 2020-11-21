Volvo Trucks elektrikli kamyonlar yola çıkmaya hazırlanıyor

CARMEDYA.COM – Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, 2021 yılında ilk olarak Avrupa’da lansmanını yapacağı Volvo FH, Volvo FM ve Volvo FMX kamyonlarının elektrikli versiyonlarının test çalışmalarını sürdürüyor.

Kamyonların brüt kombine ağırlığı 44 tona, menzili ise pil konfigürasyonuna bağlı olarak 300 km’ye yaklaşacak. Satışları Avrupa’da önümüzdeki yıl başlayacak olan elektrikli kamyonların, 2022’de seri üretimine geçilmesi hedefleniyor. Bu da Volvo Trucks’ın 2021’den itibaren Avrupa’da inşaat, maden, hafriyat, uzun yol taşımacılığı gibi farklı alanlara yönelik ürün yelpazesini, elektrikli kamyonları da dahil ederek genişleteceği anlamına geliyor.

Avrupa’daki şehir içi dağıtım ve belediye hizmet araçlarına yönelik elektrikli kamyonları Volvo FL Electric ve Volvo FE Electric modellerini 2019 yılında üretmeye başlayan Volvo Trucks, bölgesel taşımacılık için geliştirilen Volvo VNR Electric’in satışlarına ise 3 Aralık 2020’de Kuzey Amerika’da başlayacak.

Konuyla ilgili Volvo Trucks Dünya Başkanı Roger Alm şunları dile getirdi: “Sektörde sürdürülebilir geleceği sağlamak için öncülük etmeye kararlıyız. Bu amaçla, Volvo Trucks ürün gamımızda sunduğumuz ağır hizmet tipi elektrikli kamyonların sayısını hızla artırarak, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunuyoruz. Taşımacılığın iklim üzerine etkilerini azaltmak, fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçmeyi gerektiriyor. Ancak bu değişimin gerçekleşmesi için ülke ve pazar bazında teşvikler, şarj altyapısının oluşturulması gibi birçok değişken söz konusu. Bu nedenle de şirketler farklı yakıt kullanan karma filolara sahip olabiliyorlar. Volvo Trucks olarak, birçok pazarda bu ihtiyaçlara doğru cevap verebilecek şekilde tüm modellerimizi farklı yakıt kullanılabilen versiyonlarıyla satışa sunuyoruz. Bunu yaparken de tüm kamyon ve çekici modellerimizde sürücü kabini ve güvenlik gibi konulardan ödün vermeden aynı yüksek kalite ve performansı sunmaya devam ediyoruz. Daha sürdürülebilir bir taşımacılık için fosil yakıt içermeyen çözümler geliştirirken müşterilerimizin, karlılık ve verimliliklerini artırmak amacıyla rota planlamadan finansal desteğe kadar bütünsel çözümler sunuyoruz. Global bayi ağımızla müşterilerimize sunduğumuz uzun vadeli güvenlik artık hiç olmadığı kadar önemli.”

Fosil yakıt kullanmayan alternatifler çoğalıyor

Volvo Trucks önümüzdeki on yıl içerisinde zorlu koşullara ve uzun yol taşımacılığına yönelik, daha uzun menzile sahip elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli kamyonları da sunacak. Marka önümüzdeki on yılın ikinci yarısında ise hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonların satışına başlamayı planlıyor. Volvo Trucks, 2040 yılına kadar ürün yelpazesinin fosil yakıt kullanmayan kamyonlar olmasını hedefliyor.

Volvo Trucks bütünsel yaklaşımı

Daha sürdürülebilir bir taşımacılık sektörü; alternatif yakıt veya elektrikli kullanımına geçişi nakliyeciler için mümkün olduğunca sorunsuz gerçekleştirebilmeye bağlı. Bu da fosil yakıt içermeyen çözümler sunarken nakliyecilerin, karlılık ve verimliliklerini artırmayı gerektiriyor. Hizmet şirketi anlayışıyla faaliyet gösteren Volvo Trucks müşterilerine rota planlamadan, şarj ekipmanından finansal desteğe kadar bütünsel çözümler sunuyor.