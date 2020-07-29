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Toyota’dan Avrupa’ya 3 milyon hibrit!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota Avrupa’da 3 milyonuncu hibrit aracını teslim ederek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

İspanya’da yeni sahibine teslim edilen 3 milyonuncu araç, Toyota’nın motorsporları dünyasından esinlenen tasarıma sahip hibrit Corolla GR SPORT oldu.

Avrupa’da 2000 yılında hibrit araç satışına başlayan Toyota, bugün sadece Avrupa’da 10 farklı hibrit model seçeneği sunarak tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. 2019’da Avrupa’da 550 bine yakın hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota’nın toplam satışları içindeki hibrit oranı, Avrupa genelinde yüzde 52, Batı Avrupa’da ise yüzde 63 oldu. Toyota, Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 24 bin 955 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 92’si Toyota logosunu taşıyor.

Bununla birlikte Toyota, dünya çapında 90’dan fazla ülkede bugüne kadar 15,5 milyonu aşan hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Japon üretici hibrit teknolojisi ile eşdeğer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre çevreye 120 milyon ton daha az emisyon salımının gerçekleşmesini de sağladı.

Toyota’nın hibrit teknolojisi, markanın elektrikli araçlar, kablo ile şarj edilebilen hibrit araçlar ve yakıt hücreli araçlar dahil olmak üzere çoklu elektrikli araç stratejisinin temelini oluşturuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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