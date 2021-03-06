Citroen’den bahar kampanyası

CARMEDYA.COM – Citroen, tüm modelleri için mart ayına özel cazip faiz oranları sunuyor.

Kampanya kapsamında 150.000TL’ye varan kredi veya sıfır faiz fırsatları yer alıyor.

C5 Aircross SUV, 303.000TL’den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150.000TL’ye özel 30 ay %0,99 faiz veya 120.000TL’ye özel 12 ay %0 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Berlingo’ya 100.000TL için 24 ay %0,99 faiz veya 50.000TL için 20 ay %0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.

C3 ise 50.000TL için 12 ay %0 faiz fırsatı ve 145.500TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

C3 Aircross SUV’a 67.000TL için 20 ay %0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.

Hafif ticari modellerinden; Berlingo Van’a 155.500TL’ye ve 60.000TL için 15 ay %0 faiz fırsatı ile, Jumper modeline ise 100.000TL için 30 ay %0,99 faiz veya 60.000TL için 20 ay %0 faiz fırsatı ile sahip olabiliyorsunuz.