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Citroen’den bahar kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen, tüm modelleri için mart ayına özel cazip faiz oranları sunuyor.

Kampanya kapsamında 150.000TL’ye varan kredi veya sıfır faiz fırsatları yer alıyor.

C5 Aircross SUV, 303.000TL’den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150.000TL’ye özel 30 ay %0,99 faiz veya 120.000TL’ye özel 12 ay %0 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Berlingo’ya 100.000TL için 24 ay %0,99 faiz veya 50.000TL için 20 ay %0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.

C3 ise 50.000TL için 12 ay %0 faiz fırsatı ve 145.500TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

C3 Aircross SUV’a 67.000TL için 20 ay %0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.

Hafif ticari modellerinden; Berlingo Van’a 155.500TL’ye ve 60.000TL için 15 ay %0 faiz fırsatı ile, Jumper modeline ise 100.000TL için 30 ay %0,99 faiz veya 60.000TL için 20 ay %0 faiz fırsatı ile sahip olabiliyorsunuz.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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