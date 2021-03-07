Opel’den 6 ay ödeme erteleme

CARMEDYA.COM – Opel, mart ayına özel finansman seçenekleri, farklı meslek gruplarına tanıdığı ek avantajlar ve 6 ay ödeme erteleme seçeneği ile geniş kapsamlı bir kampanya başlattı.

Alman üretici aynı zamanda ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için de geniş model ve donanım seçenekleri sunuyor.



Yenilenen Crossland modeline 199.200 TL’den başlayan fiyatlar ve avantajlı kredi olanakları ile sahip olunuyor. Mart ayında Crossland modelinde 75.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz imkanı veya 75.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.



Grandland X modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz imkanı veya 150.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor. Yine mart ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305.000 TL’den başlayan fiyatlar ile showroom’lardaki yerini alıyor.



Corsa’ya ise mart ayında 146.200 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 75.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz imkanı veya 75.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.



Insignia ise 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile satışa sunuluyor. Mart ayına özel Insignia’ya 448.500 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. 2020 model yılı Insignia ise 398.700 TL’den başlayan fiyatlar ile müşterilere sunuluyor.



Opel, Combo modellerinde ise 100.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Mart ayına özel olarak Combo’ya 177.200 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.



Opel, mart ayında yeni Zafira Life modelini tüketicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni Zafira Life, lansmana özel 287.100 TL’den başlayan fiyatlar ve 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile mart ayında siparişlere açıldı.



Opel Türkiye, mart ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına, Corsa’da 3 bin 500 TL’ye, Insignia’da ise 15 bin 900 TL’ye varan nakit avantajları sağlıyor.