Jaguar’dan yeni elektrikli yarış otomobili: I-TYPE 5

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu Jaguar en son teknolojilerle geliştirdiği elektrikli yarış otomobili Yeni Jaguar I-TYPE 5’i Formula E sezonu öncesinde tanıttı.

Bu yıl ilki 16 Ocak’ta Santiago sokaklarında başlayacak ve toplamda 12 farklı şehirde gerçekleşecek 14 yarıştan oluşan ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nda pistlere dönmeye hazırlanan Jaguar Racing, Yeni Jaguar I-TYPE 5 ile oldukça iddialı.

Jaguar Racing’in elektrikli tek kişilik yarış otomobili Yeni Jaguar I-TYPE 5, Jaguar mühendisliğiyle tasarlanan yeni güç aktarma organlarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ağırlığı azaltılmış, ağırlık merkezi düşürülmüş olan araç yeni süspansiyon sistemi sayesinde hızını ve performansını da arttırmış. Son teknoloji ürünü invertörün içeriğinde 24 ayar altın kullanılan Yeni Jaguar I-TYPE 5, daha yüksek iletkenlik seviyesiyle de fark yaratıyor.

Jaguar Racing’in all-electric şampiyonasına katıldığı 2016 yılından beri takımın bir parçası olan tecrübeli pilot Mitch Evans’a, bu yıl katıldığı her Formula E sezonunda yarış kazanmayı başarabilmiş bir isim olan Sam Bird eşlik edecek.