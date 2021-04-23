İkinci el araçlardaki hilelere dikkat!

CARMEDYA.COM – İkinci el araçlarda karoser parçalarında başvurulan hileler, tüketicilerin satın almayı düşündüğü araçlarda daha çok boya ve değişen konusuna odaklanmasına neden oluyor.

Fakat uzmanlar, 5 yaş ve üzeri araçlarda karoserdeki hatalardan çok, çoğunlukla göz ardı edilen mekanik problemlerin kısa sürede çok yüksek masraflar çıkarabileceğine dikkat çekiyor.

Oysa detaylı kontrolleri yapılmamış araçlarda ortaya çıkan motor masrafları, araç satış değerinin yüzde 50’sine dahi ulaşıyor. Satıcılar, otomobilleri kapsamlı şekilde temizleyip, eksiklerini gidererek satışa sunuyor. Fakat mekanik aksamda yapılan temizliklerle yağ ve soğutma suyu kaçakları bertaraf edilmiş oluyor.

Diğer yandan vatandaşların genellikle kozmetik görünüme aldandığını ve gizlenen masrafların tespitinin artık basit kontrollerle mümkün olmadığını dile getiren Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, konuyla ilgili olarak “Yağ yakan, ömrünü tamamlamış bir motor, egzozdan gözle görülecek şekilde yoğun bir duman gelmesine sebep olur. Dolandırıcılar 100 TL’lik yağ katkısıyla dumanı gizliyor. Yağ ve soğutma suyu eksilmişse, ekleme yapılarak geçici çözüm üretiliyor. Artık bütün modern otomobillerde, herhangi bir mekanik sorunda motor ışığı yanıyor. Fakat bunun da hilesi var:50 TL’lik Çin malı OBD cihazlarıyla arıza ışıklarını birkaç dakika içinde söndürebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Araç satın alacaklar performans ve conta kaçak testi yaptırmalı”

Özellikle 5 yaş ve üzeri otomobillerde kaporta aksamından ziyade mekanik aksamların kontrol edilmesini tavsiye eden markanın başındaki isim, TSE ve HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) belgeli oto ekspertiz noktalarında yapılacak detaylı mekanik kontrollerle büyük masrafların önüne geçilebileceğini söyledi. Emre “Boyalı ya da değişen parçası olan bir otomobilde hiç problem yaşamazken, kazası olmayan fakat iyi bakılmamış bir otomobil ummadığınız anda, şehirler arası bir seyahatte yolda bırakabilir. Bu durum can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı gibi, modele bağlı 20 ile 100 bin TL arasında çıkacak masraflar maddi, manevi hayatınızı kabusa çevirecektir. Satın almayı düşündüğünüz her araçta mutlaka, kurumsal bir oto ekspertiz noktasında dyno ile performans testi yaptırın, ayrıca conta kaçak testinde ısrarcı olun. TSE onaylı kaliteli makinelerle yapılan elektronik arıza tespitiyle de gizlenen tüm arıza kayıtlarına ulaşmak mümkün.” dedi.