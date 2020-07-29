Groupe PSA finansal sonuçları paylaştı

CARMEDYA.COM – Groupe PSA, Covid-19 salgınının etkilerine rağmen 2020’nin ilk yarısında karlılığını sürdürüyor.

Konuyla ilgili aıklama yapan Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, şunları söyledi: “İlk yarıda elde ettiğimiz sonuçlar, çevikliğimizi artırmak ve kâra geçiş noktamızı düşürmek üzere altı yıldır devam eden yoğun çalışmalarımızın ödülünü aldığımızı ve Grubun dayanıklılığını kanıtlamaktadır. Grup, aynı zamanda müşterilerimiz için temiz, güvenli ve uygun maliyetli mobilite sağlamaya odaklanan ve bu konuda elinden geleni yapan ekiplerimiz sayesinde krizi atlatmaktadır. Yılın ikinci yarısında sağlam bir sıçrama yakalamaya ve 2021’in ilk çeyreğinde Stellantis’in doğuşunu tamamlamaya kararlıyız.”

Grup gelirleri 2020’nin ilk yarısında 25.120 milyon euro oldu ve 2019’un ilk yarısına kıyasla %34,5 düştü. Otomotiv bölümü gelirleri, 2019’un ilk yarısına göre %35,5 düşüşle 19.595 milyon euro oldu; bu düşüşün başlıca nedenleri arasında hacimlerin ve ülke karmasının olumsuz etkisi (%-40,5), ortaklara satışların düşüşü (%-0,5) ve döviz kurlarının etkisi (%-0,6) yer alırken, gelirler ürün karmasının (%+3,4) ve fiyatının (%+0,4) ve diğer faktörlerin (%+2,3) olumlu etkisinden faydalandı.

Grubun tekrar eden faaliyet geliri 517 milyon euro düzeyinde gerçekleşerek %84,5 düşerken, otomotiv tekrar eden faaliyet geliri %72,5 düşüşle 731 milyon euro oldu. Otomotiv pazarlarındaki keskin düşüşe rağmen ve pozitif ürün karması ve maliyet düşürme çalışmaları sayesinde %3,7 karlılık düzeyine ulaşıldı.

Grubun tekrar eden faaliyet kâr marjı, 2019’un ilk yarısına kıyasla 6,6 puan düşüşle %2,1’e ulaştı.

Diğer faaliyet gelir ve giderleri -35 milyon euro oldu (2019’un ilk yarısında -847 milyon euro).

Grup net finansal gelir ve giderleri 52 milyon euro’ya yükseldi (2019’un ilk yarısında -166 milyon euro).

Konsolide net gelir 2019’un ilk yarısına kıyasla 1.672 milyon euro düşüşle 376 milyon euro oldu. Net gelir, Grup payı, 2019’un ilk yarısına kıyasla 1.237 milyon euro düşüşle 595 milyon euro oldu.

Banque PSA Finance tekrar eden faaliyet gelirini %9,7 düşüşle 463 milyon euro olarak bildirdi.

Faurecia tekrar eden faaliyet geliri -159 milyon euro ekside.

Üretim ve satış şirketlerinin serbest nakit akışı -4,704 milyon euro olurken bunun -3 milyon 601 binn euro’su otomotiv bölümüne ait. Otomotiv serbest nakit akışı, işletme sermayesi hariç 153 milyon euro ile pozitif oldu.

Bağımsız bayiler ve ithalatçılar dahil toplam envanter, 30 Haziran 2020’de 505 bin araçta kalarak, 30 Haziran 2019’a göre %24 azaldı.

Üretim ve satış şirketlerinin net finansal durumu, 30 Haziran 2020’de 2 milyon 886 bin euro olurken, bunun 6 milyon 957 bin euro’su otomotiv bölümüne ait.

2020’de, Grup, otomotiv piyasasında Avrupa’da %25, Rusya’da ve Latin Amerika’da %30 ve Çin’de %10 düşüş bekliyor.

Groupe PSA, 2019-2021 döneminde ortalamada %4,5 üzeri tekrar eden otomotiv faaliyet kâr marjı elde etmeyi hedefliyor.