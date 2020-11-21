Hyper Naked serisinin küçük kardeşi Yamaha MT-07 yenilendi

CARMEDYA.COM – Yamaha tasarımcıları ve mühendisleri Japon Alt Kültüründen esinlenen MT-07 modelini geliştirdi.

Avrupa sokaklarında egemen güç haline gelen yeni Hyper Naked segmentinin gerçek başlangıcı 2014 yılı oldu. İlk makineler yollarda görülmeye başladığında, sokaklarda bunun sıradan bir motosiklet olmadığı konuşuluyordu.

Yeni modelin yeni nesil gövdesi, MT ailesinin devam eden evrimini yansıtıyor ve 2021 model MT-07’ye çarpıcı bir görünüm kazandırıyor.

Yeni LED far grubu

Yeni görünümün anahtarı, yeni nesil MT ailesinin karakteristik görünümünü simgeleyen Y şeklindeki kompakt ve minimalist yeni LED far grubu. Minimum çıkıntıya sahip yeni LED far, sürücünün gözünden bakıldığında hafiflik ve çeviklik hissi uyandırıyor. Yeni gövdeyi, radyatörü ve seleyi makinenin CP2 motorunun etrafında daha kompakt hale getiren kütle merkezli yerleşim düzeni, gerçek bir tork ve güç hissi yaratıyor.

Yeni tasarlanan 14 litrelik yakıt deposu kapaklarının yanlarında bulunan yeni kanatlar, hava akışını görsel olarak motora aktaran keskin tasarımlı hava kanallarına sahip. Bu da motosiklete daha dinamik bir duruş kazandırarak yeni modelin safkan Hyper Naked genlerini vurgulamasına sebep oluyor.

Amortisör çatal kaplamalarının, ayaklıkların, motor askılarının ve motor kapaklarının renginde ve kaplamasında yapılan diğer pek çok ayrıntılı değişiklik, MT-07’nin teknik özelliklerini vurgulayarak kalite hissini geliştirmeye hizmet ediyor.

Daha doğrusal tepki

En yeni 690 cc 2 silindirli CP2 motorda, yenilenmiş bir hava giriş kanalı tasarımı ve optimize edilmiş yakıt enjektörü ayarlarının yanı sıra yeni 2’li 1 egzoz ve yeni ECU bulunuyor. Bu değişiklikler, karakteristik performansı korurken daha doğrusal bir motor tepkisi sağlıyor. 2021 model motor, mükemmel maksimum hız ve heyecan verici hızlanma için daha yumuşak bir tork/devir eğrisi sunuyor. Yeni elektrikli hava kesme valfi ve hafif akü, makine uzun süre park edildiğinde bile kolay çalıştırma sağlıyor. Ayrıca yeni Crystal Graphite motor kapakları, yeni gümüş renkli egzoz borusu, yeni susturucu ve egzoz koruyucuları bulunuyor.

Daha güçlü frenleme

MT-07’deki en belirgin teknik geliştirmelerden biri, yüksek teknik özellikli yeni ön fren sistemi. Çift ön disk boyutu, önceki modelde 282 mm iken yeni motosiklette 298 mm’ye artırıldı ve ağırlık artışı olmadığı için daha güçlü frenleme ve daha fazla kontrol kabiliyeti sağlıyor. 245 mm arka diskle birlikte yeni sistem daha yüksek performans sunuyor ve yeni lastiklerin takılmasıyla artan frenleme gücü, özellikle ıslak koşullarda belirgin hale geliyor. 2021 modelinde daha yüksek teknik özelliklere sahip spot renkli LCD göstergeler bulunuyor. Yeni LCD gösterge parlak gün ışığında bile mükemmel görüş sağlıyor ayrıca artık elcikte yer alan kumandadan kontrol edilebiliyor.

Daha dik sürüş pozisyonu

MT-07, doğal dik sürüş pozisyonu ve rahat ergonomisi sayesinde her yaştan sürücüye uygun bir motosiklet olarak gösteriliyor. 2021 modelinde, daha kontrol sahibi bir sürüş pozisyonu ve düşük hızlarda daha kolay manevra kabiliyeti için 32 mm daha geniş olan yeni alüminyum konik gidon kullanıldı.