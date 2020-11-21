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Toyota Corolla Sedan’a yeni motor seçeneği

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota, Corolla Sedan model ailesine yeni 1.5L Dynamic Force motor seçeneğini ekledi.

Türkiye’de üretilen Toyota Corolla Sedan’ın yeni motor seçeneği olan 1.5L Dynamic Force, Avrupa’daki yeni emisyon standartlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

Yeni 3 silindirli 1.5 litrelik motor, modern TNGA tasarımı sayesinde daha düşük ağırlığa sahip ve daha az yer kaplıyor. Bununla birlikte yakıt tüketim veemisyon salımlarında yüzde 17 oranında iyileşme sunuyor.

Yeni 1.5L Dynamic Force, ileri teknolojisi ve geliştirilen özellikleriyle birlikte daha iyi hava yakıt karışımı sunarak daha yüksek termal verimlilik ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Yeni 1.5 litrelik motor, WLTP ölçümlerine göre 127-139 g/km emisyon ve 5.6-6.2 lt/100 km birleşik tüketim değerine sahip.

Toyota Corolla Sedan’da tercih edilebilecek 1.5L Dynamic Force motor, 10 ileri otomatik şanzıman veya 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilebilecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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