Toyota Corolla Sedan’a yeni motor seçeneği

CARMEDYA.COM – Toyota, Corolla Sedan model ailesine yeni 1.5L Dynamic Force motor seçeneğini ekledi.

Türkiye’de üretilen Toyota Corolla Sedan’ın yeni motor seçeneği olan 1.5L Dynamic Force, Avrupa’daki yeni emisyon standartlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

Yeni 3 silindirli 1.5 litrelik motor, modern TNGA tasarımı sayesinde daha düşük ağırlığa sahip ve daha az yer kaplıyor. Bununla birlikte yakıt tüketim veemisyon salımlarında yüzde 17 oranında iyileşme sunuyor.

Yeni 1.5L Dynamic Force, ileri teknolojisi ve geliştirilen özellikleriyle birlikte daha iyi hava yakıt karışımı sunarak daha yüksek termal verimlilik ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Yeni 1.5 litrelik motor, WLTP ölçümlerine göre 127-139 g/km emisyon ve 5.6-6.2 lt/100 km birleşik tüketim değerine sahip.

Toyota Corolla Sedan’da tercih edilebilecek 1.5L Dynamic Force motor, 10 ileri otomatik şanzıman veya 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilebilecek.