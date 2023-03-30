MINI Clubman Final Edition ile veda ediyor

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI’nin ürün gamındaki en özel modellerinden MINI Clubman, ilk tanıtıldığı yıla gönderme yaparak sadece 1969 adet üretilecek Final Edition versiyonuyla veda etmeye hazırlanıyor.

MINI Clubman Final Edition Eylül ayında Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcılarında yerini alacak.

İlk defa 1969 yılında tasarlanan MINI Clubman, o dönemki tasarımcısı tarafından “İşlevsel olan şeylerin göze hitap etmediği algısı artık yok oldu” diyerek MINI Clubman’i tanımlayıp, zarif tasarımını 5 kişilik geniş yaşam alanını ve iki kapılı bagajıyla kullanışlılığını vurgulamıştı. Günümüzde 3. neslinin yollarda olduğu model için MINI, Clubman Final Edition donanımıyla limitli sayıda üretime hazırlanıyor. Yeni MINI Clubman Final Edition, versiyona özel iç ve dış tasarım detaylarıyla örneklerinden kolayca ayrılıyor.

Final Edition’a özel tasarım

Model, Enigmatic Black, Nanuq White ve Melting Silver gövde renkleriyle, 1.5 litre ve 136 bg gücünde motorla Türkiye’de satışa sunulacak.

MINI Clubman Final Edition’ı diğer modellerden ayıran en belirgin detayların başında, otomobilin gövdesinde yer alan Işıltılı Bakır (Shimmer Copper) rengindeki ön ızgara çerçevesi geliyor. Otomobilin kaputunda ve kapılarında versiyona özel tasarlanan şeritler ise versiyona özgü tasarlanmış yeni jantlarda da bulunuyor.

Aracın C sütununda ve arka bagaj kapağında Final Edition’a özel tasarlanan logolar yer alıyor.

İç mekana özel detaylar

MINI Clubman Final Edition modelinin iç tasarımı, Final Edition’a özel kapı eşikleri, kullanıcısını saran ve üstün konfora sahip Özel MINI Yours tasarıma sahip sportif deri koltukları, Nappa spor deri direksiyonu ve Sage Green renginin daha koyu bir tonu olan Piquet kumaş detaylarıyla premium bir ambiyans sunuyor.

Kokpitte göze çarpan ilk unsur olarak koyu renkli ön konsol öne çıkıyor, Işıltılı Bakır rengi ve koyu yeşil tonları bu bölümde de kullanılıyor. Yolcu tarafında bulunan”1 of 1969″ rozeti de tasarımda MINI Clubman Final Edition’ın tarihine ve ayrıcalığına atıfta bulunuyor.

MINI’nin ikonik donanım unsurları arasında bulunan 8.8 inç boyutundaki MINI Visual Boost Dokunmatik Merkezi Ekran, MINI Clubman Final Edition’da da ön konsolun ortasında yerini alıyor. Dokunmatik özelliği ile dijital dünyayı renkli bir şekilde parmaklarınızın ucuna getiren merkezi gösterge paneli ile Akıllı Telefon Ara Yüzü, MINI Navigasyon, Sürüş Asistanı, Park Asistanı gibi özelliklere kolaylıkla erişilebiliyor.