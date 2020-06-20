Adrenalin tutkunlarına: Mercedes-AMG E 63 4MATIC + Sedan ve Estate

CARMEDYA.COM – Yüksek performanslı motora sahip E-Serisi, 1986 yılının “The Hammer” efsanesinden bu yana Mercedes-AMG markasının en önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

En güncel nesilde sportif sürüş dinamikleri daha fazla konforla birleştirilirken, tasarım noktasında da kapsamlı bir güncelleme gerçekleştiriliyor.

Daha ince MULTIBEAM LED teknolojili ön farlar, daha geniş ve dolgun çamurluklar ve hatları yeniden yorumlanan güç kubbelerine sahip motor kaputu ile tamamen yeni ve çok daha dinamik bir ön görünüm ortaya çıkıyor. Üç adet büyük ve fonksiyon açısından önemli hava girişi ve kanatçıklarla yeniden tasarlanan ön tampon bir yandan otomobilin sportif ve dinamik tasarımını desteklerken diğer yandan ise ön akstaki kaldırma kuvvetini azaltıyor. Elden geçirilen iç mekân daha da çekici ve etkileyici bir görünüm sunuyor. 2 adet 12.3 inç, geniş ekranlı kokpit, yeni AMG Performance direksiyon ve AMG’ye özgü fonksiyon ve göstergelere sahip olan MBUX bilgi-eğlence sistemi gibi detaylar AMG aidiyetine vurgu yapıyor.

Daha hafif ve daha zarif

Sedana arkadan bakıldığında yeni, daha ince ve artık iki parça olan arka stop lambalar hemen göze çarpıyor. Bagaj kapağına kadar uzanan stop lambaları parlak krom bir çıta ile görsel olarak birbirine bağlanıyor. Estate gövde tipinde ise krom çıta, dış taraftaki stop lambasına kadar uzanıyor. Form olarak değişmese de stop lambalarının iç tasarımı Sedan versiyon ile aynı olacak şekilde yenileniyor. Sedan versiyonun bagaj kapağının üzerindeki zarif spoyler gövde renginde boyanırken, isteğe bağlı olarak sunulan AMG Dış Mekan Karbon-fiber paketi IIile birlikte spoyler karbon görünüme bürünüyor.

Yeniden tasarlanan arka tampon gerek Sedan gerekse de Estate gövde tipinde daha geniş ve olgun bir görünüm sunarken otomobilin aerodinamik yapısına vurgu yapıyor. Parlak siyah alt bölümde tampon boyunca soldan sağa uzanarak tasarımı yenilenen çift egzoz çıkışlarını içine alan Silver Shadow bir çıta dikkat çekiyor. Söz konusu çıta isteğe bağlı olarak sunulan AMG Night Paket ile parlak siyah bir görünüm kazanırken, AMG Dış Mekan Karbon-fiber paketi ile karbon görünüme bürünüyor. Hatları yuvarlatılan 90 mm çapındaki trapez şeklindeki egzoz çıkışları baz versiyonda krom olarak ve S versiyonunda mat titanyum olarak sunuluyor. Yenilenen difüzör ile birlikte daha dinamik ve derli toplu bir görünüm ortaya çıkıyor.

Sportif dokunuşlar ve kaliteli iç mekân

Kaliteli malzemelerle ve büyük bir özenle yerleştirilen iç mekân AMG Performans detaylarıyla yüksek kalite algısı ve üst düzey bir sportiflik duygusu uyandırıyor. Ön koltuk sırtlıklarındaki “AMG” logosuyla AMG’ye özgü forma sahip napa deri koltuklar güçlü yan destekleriyle vücudu kavrarken aynı zamanda yüksek uzun yol konforuyla dikkat çekiyor. İsteğe bağlı olarak farklı deri seçenekleri veya entegre başlıklar ve daha da güçlendirilmiş yan destekleriyle AMG Performans spor koltuklar da sunuluyor.

Dokunmatik ekran ile Touchpad fonksiyonları ve akıllı sesli komut özelliği ile MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) AMG’ye özgü fonksiyon ve göstergeler dikkat çekiyor. Göstergeler ve multimedya ekranına ait iki ekran tek bir cam altında birleşerek Widescreen-Cockpit mimarisini meydana getiriyor. Baz versiyonda 10,25 inçlik ekranlar kullanılırken S versiyonunda 12,25 inçlik daha büyük ekranlar sunuluyor. Kullanıcı “Modern klasik”, “Spor” ve “Süper spor” olmak üzere üç farklı gösterge tasarımından birini seçebiliyor. Sürücü ayrıca AMG menüsü üzerinden; motor verileri, vites göstergesi, warm-up, Set-Up, G-Metre veya RACETIMER gibi AMG’ye özgü verileri ekrana getirebiliyor.

İlave özellikleriyle “Hey Mercedes”

“Hey Mercedes” ifadesiyle etkinleşen sesli komut sistemi de standart donanım olarak sunuluyor. MBUX, bünyesindeki yapay zekâ sayesinde dolaylı olarak ifade edilse bile bilgi-eğlence veya araç kumandası ile ilgili tüm ifade ve kalıpları anlıyor. MBUX, seslenirken “Siz” yerine, daha samimi olan “Sen” şeklinde hitap ediyor. Böylece kişisel bir asistan olarak konumlandırılan MBUX ile sürücü arasındaki duygusal bağ güçlendiriliyor.

Çift uzantılı tasarımıyla yeni AMG Performans direksiyon simidi

Çift uzantılı tasarımı ve kusursuz bir şekilde entegre edilen kumanda düğmeleriyle yeni AMG Performans direksiyon simidi, otomobil ve sürücü arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Üç parça çift kollu tasarımıyla direksiyon kullanım ergonomisi sunarken alt kenarı düz tasarım motorsporlarına gönderme yapıyor. Direksiyon DINAMICA mikrofiber veya deri ile DINAMICA mikrofiber kombinasyonu olmak üzere farklı kaplamalarla tercih edilebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak direksiyon ısıtması da sunuluyor. Özel sensörler sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığını takip edebiliyor; sürücünün ellerinin direksiyonda olmadığını algılayan sistem önce sürücüyü uyarıyor, devamında gerekli görürse acil durum frenlerini etkinleştiriyor.

Direksiyona entegre edilen kumanda düğmeleri

Direksiyon kollarına çok başarılı bir şekilde entegre edilen kumanda düğmeleri şık bir görünüm sunarken aynı zamanda sembollerin üzerindeki dokunsal yüzeyler kullanımı kolaylaştırıyor. Sürücü, bilgi-eğlence sistemi, gösterge paneli, hız sabitleme sistemi, telefon ve ses sistemi olmak üzere birçok fonksiyona direksiyon üzerinden erişim sağlayabiliyor. Baz versiyonda isteğe bağlı ve S versiyonda standart olarak sunulan AMG düğmeleri ise sürüş programları dışında kişiselleştirilmek üzere tanımlanan bazı fonksiyona erişim sağlıyor.

Direksiyonun sol ve sağ tarafında konumlandırılan alüminyum elcikler AMG SPEEDSHIFT MCT 9G- şanzımanın viteslerini manuel değiştirme imkânı sunuyor. Kullanım ergonomisini arttırmak üzere büyütülen elcikler, biraz daha aşağıda konumlandırılıyor.

Orta konsolda; sürüş programları, ses açma-kısma, üç kademeli ESP, manuel şanzıman modu, adaptif süspansiyon ayarı, isteğe bağlı olarak sunulan AMG Performance egzoz sistemi ECO start-stop fonksiyonu ve geri görüş kamerası gibi fonksiyonlara erişim sağlayan kumanda düğmeleri bulunuyor. Kauçuk benekli AMG pedallar dışında AMG logolu kapı eşik kaplamaları ve siyah paspas seti sportiflik vurgusunu güçlendiriyor. Bunun dışında karbon da dahil olmak üzere farklı AMG trim seçenekleri de sunuluyor.

Twin-Scroll turbo beslemeye sahip 4,0 litre hacimli AMG V8-Biturbo motor

AMG’nin 4,0 litre V8 Biturbo motoru E 63 S 4MATIC+ versiyonunda 612 PS (450 kW) güç ve 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 850 Nm tork üretiyor. Baz versiyon olan E 63 4MATIC+, 571 PS (420 kW) güç ve 750 Nm tork üretiyor. S versiyonu 0’dan 100 km/s’ye 3,4 saniyede ulaşırken baz versiyon 3,5 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Estate gövde tipinin hızlanma değeri ise S versiyonunda 3,5 saniye ve baz versiyonda 3,6 saniye.

AMG 4,0 Litre V8 motorda yüksek güç üretimi ve hassas gaz tepkileri için Twin-Scroll teknolojisine sahip iki adet turbo besleme kullanılıyor. Böylece geri basınç ve gaz dönüşümü optimize ediliyor. Standart olarak sunulan silindir kapatma özelliği ve diğer önlemler sayesinde her iki versiyonda yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor. Silindir kapatma özelliği “Konfor” modunda 1.000 ile 3.250 d/d aralığında devreye giriyor. Gösterge panelindeki bir ikaz lambası silindir kapatma özelliğinin devrede olup olmadığını sürücüye bildiriyor. Dört silindirden sekiz silindire veya tam tersi, geçiş son derece hızlı ve sarsıntısız gerçekleşiyor, yolcular geçişi hissetmiyor.

AMG SPEEDSHIFT MCT 9 vitesli otomatik şanzıman

AMG SPEEDSHIFT MCT 9 vitesli otomatik şanzıman performans modellerinin gereksinimlerine uygun olarak ayarlandı. Şanzıman son derece hızlı vites geçişleri, tek seferde birden fazla vites küçültme ve ara gazı gibi özelliklerle sürüş keyfine katkı sağlıyor. Çok plakalı ıslak kavrama tork konvertörünün yerini alıyor. Böylece ağırlık tasarrufu sağlanırken gaz tepkileri hızlanıyor.

AMG DYNAMIC SELECT üzerinden seçilen sürüş programına bağlı olarak vites değişimini uyarlayan şanzıman “M” manuel modda sadece sürücünün manuel vites komutları doğrultusunda vites değiştiriyor. Sürücünün elciklere vermiş olduğu komut doğrultusunda vites değişimi son derece hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. S versiyonunda standart olarak sunulan “Sport”, “Sport+” ve “RACE” sürüş programlarında vites küçültürken sistem, otomatik olarak ara gazı veriyor. Konfor sürüş programında ECO start-stop fonksiyonu otomatik olarak etkinleşiyor ve “Süzülme” fonksiyonu ise “Kişisel” sürüş programında etkinleştirilebiliyor.

Gelişmiş süspansiyon

Yeni modeller çok odacıklı havalı süspansiyon ve adaptif ayarlanabilir süspansiyon sistemi ADS+ (Adaptive Damping System) gibi özelliklerle desteklenen AMG RIDE CONTROL+, havalı süspansiyon sistemi sayesinde üstün sürüş dinamikleri ve yüksek viraj hızlarına ulaşıyor. Sistem son derece stabil bir sürüş, gelişmiş sürüş dinamikleri ve üstün direksiyon hassasiyeti sunuyor. Makyaj kapsamında yeniden ayarlanan yürüyen aksamın konfor özellikleri daha da geliştirildi.

Ön aksta üçgen salıncaklı, gergi destekli ve yaylı bağlantılara sahip dökme alüminyum bileşenlerden oluşan dört kollu bir yapı bulunuyor. Birbirinden bağımsız çalışan tekerlek yönü ve tekerlek esneme elemanları, akslara uygulanan kuvvetin direksiyon sistemine etkisini azaltırken yüksek yanal dinamiklere imkân tanıyor ve bunun yanı sıra daha konforlu bir sürüş sunuyor. Güncelleme kapsamında yeniden ayarlanan arka aks da, bağımsız bir yapı kullanıyor. Yapılan iyileştirmelerin de katkısıyla yürüyen aksam Mercedes-Benz E-Serisi’ne özgü konfor seviyesiyle AMG’ye özgü sürüş dinamiklerini aynı anda sunabiliyor.

Üç odacıklı havalı süspansiyon çok iyi ayarlanan sönümleme ve itme kuvveti ve adaptif ayarlanabilir süspansiyon sistemi sayesinde üstün sürüş dinamikleriyle konforu aynı üründe sunuyor. Havalı süspansiyonun sertliği sürüş ve yol koşullarına bağlı olarak her bir odacığın devreye girmesi veya devreden çıkmasıyla ayarlanıyor. Böylece tüm sürüş koşullarında konfor ile sürüş özellikleri arasındaki ideal denge ayarlanıyor. Seçilen sürüş programına ve mevcut sürüş koşullarına bağlı olarak sertlik ayarı değiştiriliyor. Ani ağırlık transferlerinde, hızlı dönüşlerde, sert hızlanma veya güçlü fren manevralarında sertlik otomatik olarak ayarlanıyor. Böylece gövdenin yanal ve dikey salınımları minimize edilirken sürüş dinamikleri arttırılıyor.

Adaptif ayarlanabilir süspansiyon sistemi; “Konfor”, “Spor” ve “Spor Plus” olmak üzere üç farklı modda ayarlanabiliyor ve seçilen sürüş moduna bağlı olarak uzun yol konforu ile gelişmiş sportiflik sunuluyor. Sistemin sönümleme ve sertleşme seviyesi bağımsız olarak ayarlanıyor. Serbestçe programlanabilen haritalar minimum ve maksimum arasında geniş bir kuvvet aralığı sağlıyor. Böylece konfor ile sportif arasındaki fark daha net hissediliyor.

Drift moduna sahip değişken oranlı dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+

Her iki E 63 versiyonu da standart olarak AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılıyor. Akıllı sistem farklı güç aktarma konseptlerinin avantajlarını bir araya getiriyor. Ön ve arka aks arasındaki tamamen değişken tork dağılımı farklı zemin şartlarında optimum çekiş sağlıyor. Elektromekanik kavrama gücün sürekli aktarıldığı arka aksı, ön aks ile birbirine bağlıyor. Mümkün olan en iyi tork dağılımı için sistem sürekli hesap yapıyor. Bu sayede üstün yol tutuş odaklı dört tekerlekten çekişten safkan arkadan itişe kadar değişken sürüş karakteristikleri elde edilebiliyor.

Tamamen değişken tork dağılımı sayesinde salt arkadan itişle sürüş yapmak mümkün oluyor. S versiyonunda standart olarak sunulan Drift Modu tam bu noktada devreye giriyor. Bu özellik “RACE” sürüş modunda manuel vites değiştirme elcikleri üzerinden ESP® devre dışı ve şanzıman manuel modda olması şartı ile etkinleştirilebiliyor. Drift Modunun etkinleştirilmesiyle E 63 S 4MATIC+ salt arkadan itişli bir otomobile dönüşüyor.

İdeal tutuş için arka aks diferansiyel kilidi

Yol tutuş ve sürüş dinamiklerini iyileştirmek üzere her iki versiyonda da elektronik kontrollü arka aks diferansiyeli devreye giriyor. Sistem fren müdahalesine gerek kalmadan viraj içindeki tekerleğin boşa dönmesini engelliyor. Böylece sürücü çok daha yüksek tutunma limitleriyle ve çok daha hızlı virajdan çıkabiliyor. Ayrıca otomobil yüksek hızlardaki fren manevralarında çok daha stabil kalıyor. İlk kalkış anındaki tutuşu arttıran arka aks diferansiyel kilidi viraj limitlerini daha da yukarıya taşıyor ve daha kolay daha kontrollü bir sürüş sunuyor. “ESP AÇIK”, “SPOR Sürüş Modu” ve “ESP OFF” olmak üzere üç kademeli ESP arka aks diferansiyel kilidi ve dört tekerlekten çekiş sistemleriyle koordinasyon içinde çalışıyor.

Direkt çalışan ve net geri bildirim sunan AMG parametre direksiyon

Değişken oranlı elektromekanik parametre direksiyon sistemi direkt çalışıyor ve yüksek geri bildirim sunuyor. Yüksek hızlarda servo desteği azalırken düşük hızlarda kademeli olarak arttırılıyor. Sistem böylece düşük hızlarda manevra kolaylığı ve yüksek hızlarda ise daha kontrollü bir sürüş sunuyor. Servo desteği AMG DYNAMICS seviyelerine bağlı olarak ayarlanıyor. “Temel” sürüş modunda daha konforlu bir yapı sunan sistem “Gelişmiş” ve “Master/Pro” modlarında ise kademeli olarak daha fazla geri bildirim sunuyor ve daha sportif bir karakter sergiliyor.

Yüksek performanslı AMG fren sistemi

Büyük çaplı gelişmiş fren sistemi yüksek performanslı sürüşlerde hızlı ve güvenilir bir fren performansı sunuyor. Önde 360 x 36 mm ölçülerinde altı piston kaliperli hava kanallı ve delikli, arkada ise 360 x 26 mm ölçülerinde tek piston kaliperli diskler kullanılıyor. S versiyonun ön aksında 390 x 36 mm ile daha büyük çaplı diskler görev yapıyor. Bunun dışında isteğe bağlı olarak önde 402 x 39 mm ve 360 x 32 mm ölçülerinde AMG Seramik Fren Sistemi sunuluyor.

AMG DYNAMIC SELECT ve AMG DYNAMICS ile kişiselleştirilmiş deneyim

AMG DYNAMIC SELECT kapsamında sunulan “Kaygan zemin”, “Konfor”, “Spor”, “Spor+”, “Kişisel” ve “YARIŞ” (S versiyonlarına standart) altı adet sürüş modu ile sürüş karakteristiği gereksinim doğrultunda ayarlanabiliyor. Seçilen sürüş moduna bağlı olarak; motor, şanzıman, yürüyen aksam ve direksiyon ayarları değişiyor. Seçili olan DYNAMIC SELECT sürüş modundan bağımsız olarak sürücü manuel moda geçerek elcikler üzerinden vitesleri manuel değiştirebiliyor. Ayrıca süspansiyon modları da bağımsız olarak seçilebiliyor.

AMG DYNAMIC SELECT sürüş modlarına entegre olarak çalışan sürüş dinamikleri sistemi AMG DYNAMICS; “Temel”, “Gelişmiş”, “Pro” ve “Master” modlarında ESP veya dört tekerlekten çekiş sisteminin çalışma prensibini değiştiriyor. AMG direksiyon kumandaları üzerinden AMG DYNAMICS fonksiyonları ayrı ayrı da seçilebiliyor. Motorun ve şasinin tepkileri, dört tekerlekten çekiş sisteminin kontrol stratejisi veya ESP®’nin müdahale düzeyi gibi sürüşle ilgili parametreler sürüş programına bağlı olarak ayarlanıyor.

Yeni AMG Dynamic Plus Paketi baz versiyonda isteğe bağlı olarak sunuluyor. Söz konusu paket kapsamında; Drift Modu ile birlikte RACE sürüş modu, kırmızı kaliperleriyle birlikte S versiyonundaki yüksek performanslı fren sistemi ve AMG kumanda düğmeleriyle birlikte AMG Performance direksiyon devreye giriyor.