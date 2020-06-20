Yeni BMW M5 ve M5 Competition Ağustos’ta Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu BMW’nin, performans makinaları Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

Performans tutkunları için geliştirilen Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition, Ağustos itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

Yüksek performansı ile sıra dışı bir sürüş deneyimi yaşatmak için tasarlanan Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition’ın kaputunun altında yarış otomobillerinden gelen efsanevi 4.4 litrelik V8 motor yer alıyor.

Yeni BMW M5, 6.000 devir/dakikada 600 beygir güç üretirken, Yeni BMW M5’e göre yere 7 milimetre daha yakın olan Yeni BMW M5 Competition ise 625 HP güç üretiyor. Yeni BMW M5, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede ulaşırken, Yeni BMW M5 Competition ise 3.3 saniye gibi bir sürede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Her iki model de ürettikleri 750 Nm’lik torklarıyla sürücülere dudak uçuklatan bir performans sunuyor.

Daha keskin görünüm için ince dokunuşlar

Yenilenen yekpare BMW Böbrek Izgara’nın ön kısımında yer alan ve BMW M ruhunu vurgulayan renkli çift çubuk ile M rozeti, Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition’ın dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alırken, BMW Böbrek Izgara’sına doğru dar çizgiler oluşturan yeni L şekilli ışıklar ise yeniden tasarlanan BMW LED farlara dinamik bir şıklık katıyor. Ayrıca, Yeni BMW M5’e özgü ikiz egzoz çıkışları otomobilin gücüne dair ipuçları verirken, büyük arka difüzör ve üç boyutlu LED stoplar ise tasarımı tamamlayan diğer detaylar arasında yerini alıyor.

Daha fazla sürüş keyfine odaklanan kokpit

Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition , her zamankinden çok daha sürücü odaklı bir kabin ve 12,3 inçlik merkezi ekranla geliyor. BMW M8’den ilham alan orta konsoldaki iki yeni düğme gösterge paneli ve Head Up Display’deki çeşitli ayarlara daha hızlı erişilebilmesine olanak sağlıyor. Sürücünün motor, süspansiyon, direksiyon ve M xDrive sistemi için farklı ayarlar seçebilmesini sağlayan kumandalare erişim dokunmatik ekran veya iDrive ile daha da kolaylaştırırken, M çok işlevli direksiyon simidindeki vites değiştirme kulakçıklarının yanındaki iki kırmızı renkli M1 ve M2 düğmesi ise menüler arasında hızlı hareket edilebilmesine imkan sağlıyor.

Şanzıman ve çekiş sistemi

Standart olarak sunulan, olağanüstü kısa vites geçiş süreleriyle sekiz ileri M Steptronic şanzıman ve daha iyi bir yol tutuşuna olanak sağlayan M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi Yeni BMW M5 Yeni BMW M5 Competition’ın gücünü muhteşem bir uyum içerisinde yola aktarıyor. Değişken dört tekerlekten çekiş moduna (4WD) alternatif olarak, sürüş özellikleri arkadan itiş 2WD moduna dereceli olarak da ayarlanabilen Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition, bu sayede performans tutkunlarına eşsiz sürüş keyfini yaşatabiliyor. Ayrıca, yeni egzoz sistemiyle birlikte V8 motorun hırıltıları, sürücüler için adeta bir müzik ziyafetine dönüşüyor. M Ses Kontrolü düğmesiyle daha sade bir egzoz sesi de sunabilen sistem, böylelikle daha konforlu yolculuklara da imkan sağlıyor. Yeni BMW M5 Competition’da yer alan TRACK modu ise, aracın limitlerini zorlamak isteyenlere unutulması güç bir pist deneyimi sunuyor.