Lexus’un SUV modeli RX Türkiye’de satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – İlk kez 1998 yılında tanıtılan Lexus’un RX SUV modeli, yeni yüzüyle Türkiye’de Lexus’un İstanbul ve Ankara showroomlarında 801 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

5 kişilik versiyonun yanı sıra, RX L ismiyle 6 veya 7 kişilik oturma kapasitesiyle de tercih edilebilecek aracın 6 kişilik versiyonu daha fazla konfor sunuyor.

Markanın yeni tasarım diline uyum sağlayan RX, daha ince farlara ve daha yuvarlak hatlı tamponlara sahip oldu. Arkada ise yeniden tasarlanan tamponla birlikte daha zarif ve güçlü bir tarz ortaya koyuldu. Stop grubunda ve sinyallerde çeşitli L motiflerine yer verildi.

Lexus RX’in kabini daha da iyileştirildi ve 12.3 inç dokunmatik ekranla donatıldı. Aynı zamanda sürücü ve yolcunun kolay kullanımı için de yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni RX’in multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerini de sağlıyor.

RX L’de konforlu koltuklar

Yenilenen RX ile birlikte Lexus, 6 kişilik oturma düzeninde her koltukta daha fazla konfor arayanlar için özel olarak geliştirilen ikinci ve üçüncü sırada ikili oturma düzenine sahip Kaptan Köşkü koltukları sunuyor. VIP konforu sağlayan bu koltuklar orta sıra koltukların ayrı ayrı katlanmasıyla, kaydırılmasıyla ve özel kolçaklarıyla daha fazla konfor ve yaşam alanı sağlanıyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip RX L versiyonu ise, yenilenerek daha fonksiyonel hale getirildi. Üçüncü sıra koltuklarda iki farklı oturma pozisyonu ile artık 95 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor.

RX motor gamı

Lexus, RX ürün gamında 2.0 litre turbo motora sahip 238 HP güce ve 350 Nm torka üreten RX 300’ün yanı sıra, kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği de sunuyor. RX’in 450h modeli, 3.5 litrelik direkt enjeksiyonlu V6 benzinli motoru elektrikli motorla kombine ederek 313 HP güç üretiyor.

İleri teknoloji güvenlik sistemleri



Lexus, yenilenen RX ile birlikte son versiyon Lexus Safety System + özelliklerini sunuyor. Kazaları engellemeye katkı sağlayan veya kazaların şiddetini azaltan bu sistem, yayaları ve bisikletleri algılayan Ön-Çarpışma Sistemi ile birlikte daha da geliştirildi.

Yeni RX, aynı zamanda dünyada ilk kez BladeScanTM Adaptif Uzun Huzmeli Far sistemini sunuyor. Özel olarak geliştirilen bu LED farlar, otomatik olarak kendisini ayarlıyor. Daha iyi bir aydınlatma sağlayarak yol kenarlarındaki yayaların ve tehlike yaratan nesnelerin görülmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda karşıdan gelen sürücülerin gözünü kamaştırma riskini de azaltıyor.